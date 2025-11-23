Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν τη σέντρα του αγώνα ΑΕΚ-Άρης, με πρωταγωνιστή τον Μανόλο Χιμένεθ. Ο Ισπανός τεχνικός, που είχε δει το γήπεδο όταν ακόμα ήταν εργοτάξιο και ονειρευόταν να καθίσει κάποια στιγμή στον πάγκο της Ένωσης, βρέθηκε αυτή τη φορά αντίπαλος, καθώς θα καθίσει στον πάγκο του Άρη για 90 λεπτά.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε απέναντι στην πρώην ομάδα του, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη σεβασμό και συγκίνηση. Ο Χιμένεθ τιμήθηκε πριν την έναρξη του αγώνα από τον Μάριο Ηλιόπουλο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το πέταλο των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ, όπου γνώρισε την αποθέωση.

Οι φίλαθλοι της Ένωσης δεν ξέχασαν τη συνεισφορά του τεχνικού, που κέρδισε μαζί με την ομάδα δύο τίτλους, χαρίζοντάς του θερμό χειροκρότημα και αναγνώριση για την ιστορία που έγραψε με τα χρώματα της ΑΕΚ.