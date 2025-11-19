Ο Άρης μπαίνει στην… ουσία του πράγματος από σήμερα και με φόντο το δύσκολο εκτός έδρας ντέρμπι με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (23/11).

Ένα ματς για το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία καλύτερων ημερών και στο οποίο μάλιστα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει να διαχειριστεί πολύ λιγότερα προβλήματα από άλλες φορές. Οχι ότι δεν υπάρχουν φυσικά…

Προσπερνώντας τις απουσίες των Δώνη, Καντεβέρε και Μισεουί, οι πιο ουσιαστικές για τον Ανδαλουσιανό τεχνικό είναι αυτές των Γαλανόπουλου και Γένσεν.

Ειδικά ο Έλληνας μέσος έκανε… χαλάστρα στον προπονητή του με την κόκκινη που αντίκρισε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης και με την οποία χάνει το ματς κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Προφανώς και δεν ήταν ζήτημα να παίξει ο Γαλανόπουλος επειδή το παιχνίδι έχει τις γνωστές ιδιαιτερότητες για αυτόν. Το θέμα είναι οι απαιτήσεις του αγώνα.Ένα ντέρμπι εκτός έδρας, στο οποίο ο Άρης θα κληθεί να… καταστρέψει, πρωτίστως, και μετά να δημιουργήσει.

Ο Γαλανόπουλος…αδικείται με την χρησιμοποίησή του στο «10». Σε αγώνες όμως όπως ο επερχόμενος ταιριάζει… γάντι μπροστά από τα δύο χαφ, δίνοντας τρεξίματα στον άξονα και πίεση στην πρώτη γραμμή άμυνας. Για αυτό και ήταν εκ των διακριθέντων του Άρη στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Φρέντρικ Γένσεν ταιριάζει επίσης σε αυτόν τον ρόλο, αλλά και ο Φινλανδός θα απουσιάσει εξαιτίας της θλάσης που υπέστη πριν τον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε ο Χιμένεθ έχει μπροστά του μία σημαντική απόφαση. Εάν, δηλαδή, θα κινηθεί ορθολογικά με την χρησιμοποίηση του Ολιμπίου Μορουτσάν ως επιτελικό μέσο ή αν θα στραφεί σε λύσεις όπως εκείνες των Σίστο, Αλφαρελά ή ακόμα και του Μόντσου με απώτερο σκοπό να έχει ένα πιο compact κέντρο.