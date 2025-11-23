Με τις αναμενόμενες επιλογές η ενδεκάδα την οποία επέλεξε ο Μανόλο Χιμένεθ για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ, μένοντας πιστός στις δοκιμές των τελευταίων ημερών.

Ο Παναγίδης προτιμήθηκε αντί του Μορουτσάν και ξεκινάει πίσω από τον Μορόν. Ο Αλφαρέλα στα αριστερά και ο Πέρεθ στα δεξιά της επίθεσης.

Στα μετόπισθεν ο Άλβαρο παραμένει δίπλα στον Σούντμπεργκ στα στόπερ, παρά την επιστροφή του Φαμπιάνο που ξεκινάει από τον πάγκο. Ο Διούδης στο τέρμα, Τεχέρο-Φαντιγικά στα πλάγια μπακ και οι Μόντσου-Ράτσιτς στα χαφ.

Η ενδεκάδα του Άρη: Διούδης – Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Φαντιγικά – Ράτσιτς, Μόντσου – Πέρεθ, Παναγίδης, Αλφαρέλα – Μορόν

Στον πάγκο οι: Αθανασιάδης, Μάικιτς, Γιαννιώτας, Ντούντου, Νινγκ, Μορουτσάν, Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Σίστο, Ρόουζ.