- Πνιγμός 13χρονης στον Πειραιά: Προσαγωγές εκπαιδευτικών μετά τον τραγικό θάνατο της μαθήτριας
- «Υπήρχε κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και Predator» – Τι κατέθεσε ο δημοσιογράφος Δ. Τερζής στο δικαστήριο
- Φραντζί Πιερό: «Η Αϊτή αξίζει ειρήνη» – Το μήνυμα του επιθετικού της ΑΕΚ μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ
Δημοφιλή
Μπαράζ πληρωμών έως το τέλος του μήνα: Ποιοι παίρνουν 250€, συντάξεις, δώρο Χριστουγέννων και 18 επιδόματα
Σαντορίνη: Τεράστια μαγματική φλέβα πίσω από τους σεισμούς – 200 φορές η μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας
Πώς στήνεται η μεγάλη κομπίνα της «συμμορίας των καζίνο» - Εξηγεί ο Γ. Καλλιακμάνης
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια κυριακή 23 με τρίτη 25 νοεμβρίου στις 21:00
Αυτοκίνητο για όλους: Πώς θα αποκτήσετε το δικό σας με μόλις 50 ευρώ το μήνα
IRIS και στα σούπερ μάρκετ από 1η Δεκεμβρίου: Πώς θα πληρώνετε - Tσουχτερά πρόστιμα για απροετοίμαστες επιχειρήσ
Σοκ στον Πειραιά: 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε από τροφή μέσα στο σχολείο της
Απίστευτο βίντεο: Λύκαινα ανεβάζει από το βυθό παγίδα για κάβουρες για να τραφεί
Πυρά από Τουρκία για τον ελληνικό συμπληρωματικό χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού: «Μονομερείς και πα
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κέρκυρα: Ζητούν να κηρυχθεί το βόρειο μέρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Κλεισ
Επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση για την επίσκεψη των παραγόντων της ΑΕΚ στην UEFA αξίζει να επισημανθεί η προσπάθεια του ιστότοπου Novasports να ξεδιαλύνει την ιστορία. Τι έκαναν οι συνάδελφοι; Ζήτησαν τη θέση της UEFA για την επίσκεψη. Η απάντηση που πήραν από το γραφείο Τύπου της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας είναι αρκετά ενδεικτική σε ό,τι έχει να […]
Μουντιάλ 2026: Τεχνητή νοημοσύνη αναλύει τα φαβορί και προβλέπει τον τελικό
Με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 να πλησιάζει, η τεχνητή νοημοσύνη ανέλυσε τα δεδομένα των προκριματικών και δημιούργησε ένα σενάριο για τις πιθανές διαδρομές των ομάδων. Το μοντέλο προβλέπει ότι οι διοργανώτριες χώρες – Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδάς – θα προκριθούν από τη φάση των ομίλων αλλά θα αποκλειστούν σχετικά νωρίς. Σύμφωνα με την προσομοίωση, […]
Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 με Ρουμανία και Πορτογαλία
Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την αποστολή για τους δύο πρώτους αγώνες της γαλανόλευκης στα προκριματικά
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας «κλειδώνει» στη Γκενκ με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του τόσο με την Εθνική Ελλάδας όσο και με τη Γκενκ, κερδίζοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως Λίβερπουλ, Νιουκάστλ, Έβερτον και Ντόρτμουντ. Παρά τις παρακολουθήσεις των ομάδων αυτών, ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα παραμείνει στο Βέλγιο για τα επόμενα χρόνια, καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη […]
Σφοδρή κριτική στον Εμπαπέ πριν τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό
Λίγες ημέρες πριν τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό για το Champions League, ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέθηκε στο επίκεντρο της γαλλικής κριτικής. Ο Γάλλος επιθετικός είχε ανακοινωθεί ότι αποχωρεί από τη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας λόγω φλεγμονής στον δεξιό αστράγαλό του και θα υποβληθεί σε εξετάσεις στη Μαδρίτη. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι ο Εμπαπέ […]