Οι δύο τελευταίες προπονήσεις του Άρη αποτέλεσαν εκείνες στις οποίες ο Μανόλο Χιμένεθ άρχισε να… ξεδιπλώνει στο Ρύσιο τις σκέψεις του για την ενδεκάδα του ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ (23/11).

Μία πρώτη εικόνα της προσέγγισης που έχει ο Ανδαλουσιανός για το επερχόμενο ματς… Και αν δεν ακολουθήσει ακριβώς την ίδια, θα προχωρήσει σε ελάχιστες διαφοροποιήσεις.

Το πρώτο που έκανε είναι να… σβήσει τις όποιες σκέψεις μπορεί να γίνονταν για τριάδα, αφού θα διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα. Οπότε, από εκεί και μετά η προσοχή στρέφεται στα πρόσωπα.

Δύσκολα θα αλλάξει την άμυνα

Ξεκινώντας από την άμυνα, ο Φρίντεκ προσφέρει μία ισορροπία στα μετόπισθεν ως φύσει αριστερός μπακ, ωστόσο ο Χιμένεθ πιθανότατα θα διατηρήσει τον Φαντιγκά με ανάποδο πόδι, όπως και τον Τεχέρο στα δεξιά. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι η διάθεσή του να διατηρήσει και τους Σούνμπεργκ-Άλβαρο στα στόπερ -κυρίως τον Πορτογάλο- αντί να αξιοποιήσει τον Φαμπιάνο μετά τον τραυματισμό του.

Δύο ανοικτές θέσεις… και δύο με προβάδισμα.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτές τις μέρες αφορά τον αντικαταστάτη του Γαλανόπουλου και το αν ο Μορουτσάν θα πάρει θέση βασικού. Ο Ρουμάνος δοκιμάστηκε ως «δεκάρι», όμως ο Χιμένεθ φαίνεται να σκέφτεται… ζεστά και τον Παναγίδη για τον ρόλο πίσω από τον Λορέν Μορόν. Στα δεξιά αναμένεται να ξεκινήσει ο Πέρεθ, ενώ στα αριστερά ο Αλφαρελά διεκδικεί με αξιώσεις μία θέση για την οποία υπάρχουν επίσης οι Σίστο και Ντούντου στο μυαλό του.