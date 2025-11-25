Με την ελληνογαλλική στρατιωτική συμφωνία να οδεύει, εκτός απροόπτου, προς ανανέωση, με τη συμπλήρωση πενταετίας το φθινόπωρο του 2026, οι γαλλικές και οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, εν προκειμένω τα μαχητικά Rafale του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ», θα γεμίσουν το νότιο Αιγαίο με συνεκπαιδεύσεις από σήμερα μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου.

Για τη σημασία που δίνει η Αθήνα στις κοινές ασκήσεις, είναι ενδεικτική η επισήμανση στα «ΝΕΑ» ανώτατης στρατιωτικής πηγής, κατά την οποία η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα συμμετάσχει σε αυτή τη συνεκπαίδευση «με ό,τι μέσα διαθέτουμε σε όλους τους τύπους». Δηλαδή, τόσο τα ελληνικά Rafale, όσο και τα ελληνικά F-16 Viper και τα Mirage 2000-5 και τα F-4E Phantom θα «παίξουν» σε διάφορες φάσεις των σεναρίων που προβλέπονται.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής η Γαλλία θα στείλει τόσο τα Rafale του «Σαρλ ντε Γκωλ», που φέρεται να πλέει κάπου στα όρια του FIR Αθηνών στη Μεσόγειο, όσο και Mirage-2000D τα οποία έχουν ως αποστολή την κρούση, καθώς είναι η συμβατική έκδοση των Mirage-2000N που έχουν ως αποστολή την πυρηνική κρούση. Με βάση τις ΝΟΤΑΜ που έχει εκδώσει η Αθήνα από σήμερα και μέχρι στις 27 Νοεμβρίου, τα γαλλικά Mirage μαζί με ελληνικά μαχητικά όλων των τύπων, θα πραγματοποιήσουν εναέριο ανεφοδιασμό σε περιοχή που έχει δεσμευτεί νοτίως της Πελοποννήσου και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις σε τέσσερις περιοχές που έχουν δεσμευτεί μεταξύ Κρήτης, Σαντορίνης, Αστυπάλαιας και Καρπάθου, συμπεριλαμβάνοντας και βραχονησίδες όπως τα Διβούνια και το Καμηλονήσι που στο παρελθόν είχαν υποστεί υπερπτήσεις από τουρκικά μαχητικά.

Δεν είναι τυχαίο πως για τη συγκεκριμένη άσκηση στην περιοχή αυτή, η Τουρκία αντέδρασε ζητώντας επί της ουσίας να μη γίνει, καθώς επικαλέστηκε το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, το οποίο όπως ισχυρίζεται η Άγκυρα θα πρέπει να υπάρχει για την Κάρπαθο, της οποίας μάλιστα άλλαξε το όνομα στη σχετική αντιNOTAM σε Scarpanto.

Από τις 29 έως και τις 30 Νοεμβρίου θα ενεργοποιηθεί και το πεδίο βολής στο Μυρτώο, όπου η Γαλλική Ναυτική Αεροπορία θα πραγματοποιήσει άσκηση βομβαρδισμού με πραγματικά πυρά. Η Τουρκία πιθανότατα γνωρίζοντας τον σχεδιασμό για την ελληνογαλλική άσκηση και τη δυναμική παρουσία του Παρισιού στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ξεκίνησε από το περασμένο Σάββατο την άσκηση «Ανατολική Μεσόγειος 2025», για τους σκοπούς της οποίας έχει δεσμεύσει σχεδόν όλη την περιοχή μεταξύ Κύπρου και Καστελλόριζου, βγάζοντας 22 πολεμικά πλοία, 4 υποβρύχια, 4 αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών, 9 ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα, 5 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 44 μαχητικά της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας και 4 πλωτά της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Ερχεται η πρώτη Belh@rra

Οι γαλλοτουρκικές σχέσεις περνούν από μια φάση διακυμάνσεων το τελευταίο διάστημα με την επικείμενη, εκτός απροόπτου, παράδοση στα μέσα Δεκεμβρίου στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, της πρώτης φρεγάτας της κλάσης «Κίμων», να επιβεβαιώνει τουλάχιστον προς την Αθήνα ότι το Παρίσι έχει επιλέξει σε σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, να βρίσκεται με το πλευρό της Ελλάδας, απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό.

Σε αστοχία υλικού και όχι σε κάποιο λανθασμένο χειρισμό ή άλλη αιτία, οφείλεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», η βλάβη που παρουσίασε η φρεγάτα «Σπέτσες» στον έναν από τους δύο άξονες, η οποία εκτελούσε αποστολές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά. Το πλοίο αναμένεται να επιστρέψει πλέοντας με τη δεύτερη μηχανή και με χαμηλή ως εκ τούτου ταχύτητα στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στο πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου. Θα αντικατασταθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό από την «Υδρα».