Πλήθος από εκδηλώσεις και δράσεις περιλαμβάνει ο φετινός εορτασμός του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις-δράσεις:
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως και Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025
– Ανάπτυξη εκθεσιακού περιπτέρου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από 09:00 έως 21:00, που θα περιλαμβάνει προσομοιωτές πτήσεων (Flight Simulator) αεροσκαφών F-16 και F-35, συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), stand ενημέρωσης της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, στατικά αεροπορικά εκθέματα αλλά και συναυλία της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας.
Τετάρτη 5 έως και Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025
– Μετασταθμεύσεις αεροσκαφών για εμπλουτισμό των στατικών εκθέσεων των μονάδων
– Στατικές και φωτογραφικές εκθέσεις στις μονάδες
– Εκδηλώσεις αεραθλητικών σωματείων και αερομοντελισμού σε αεροπορικές βάσεις
– Εκπαιδευτικές επισκέψεις από Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας
– Φιλοξενία μαθητών ακριτικών περιοχών στις εκδηλώσεις εορτασμού
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
– Εκδήλωση στην 112 Πτέρυγα Μάχης με θέμα την Κοινωνική Προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας
– Διελεύσεις σχηματισμού αεροσκαφών άνωθεν μεγάλων πόλεων, ακριτικών πόλεων και νησιών
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
– Πτήσεις απόστρατων αξιωματικών, εν ενεργεία αξιωματικών ετέρων ειδικοτήτων και διαπιστευμένων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσιογράφων, στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην αεροπορική βάση Τανάγρας
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
– Πτήσεις μαθητών Β’ τάξης Λυκείου στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
• 09:00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας
• 11:00: Επίσημος εορτασμός – δοξολογία στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας
• 13:00 – 20:00 Open Day στη Σχολή Ικάρων με τις ακόλουθες δράσεις:
– Ανάπτυξη εξομοιωτών πτήσεων αεροσκαφών F-16 και F-35 καθώς και συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR)
– Έκθεση και διαγωνισμός φωτογραφίας
– Έκθεση και εργαστήριο αερομοντελισμού
– Προβολή ταινίας «Top Gun – Maverick»
– Αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στη Σχολή Ικάρων και τους Παλαίμαχους ΑΕΚ
– Αγώνας καλαθοσφαίρισης ανάμεσα στη Σχολή Ικάρων και τους Παλαίμαχους Διεθνείς Καλαθοσφαιριστές
– Παιδικές αθλητικές δραστηριότητες από διακεκριμένους Ολυμπιονίκες
– Επίδειξη με συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drone Show)
– Συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών ερμηνευτών και της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας
– Food & Drink Spots (δωρεάν διάθεση)
Όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Open Day μπορούν να ακολουθήσουν τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.haf.gr/2025/10/eorti-pa-2025-open-day/
Επιπλέον, οι αεροπορικές βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας θα είναι επισκέψιμες για το κοινό, στις 5, 6, 7 και 9 Νοεμβρίου από 09:00 έως 17:00 ενώ στις 8 Νοεμβρίου από 13:00 έως 17:00.
Πρόγραμμα αεροπορικών επιδείξεων
Αεροπορικές επιδείξεις της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Παλιό Λιμάνι στα Χανιά και στην Παραλία Καβάλας, για την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 12:00 στην Παραλία Ηρακλείου και στην Παραλία Αλεξανδρούπολης και για το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στις
12:00 στην 110 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Λάρισας.
Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 14:00, στην παραλία Καλαμάτας έχει προγραμματιστεί αεροπορική επίδειξη των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος».
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 12:00, στη μαρίνα Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου, θα γίνει αεροπορική επίδειξη με τη συμμετοχή αεροσκάφους F-35 της USAFE, αεροσκαφών Rafale της 332 Μοίρας της 114 Πτέρυγας Μάχης, ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς», ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος», αεροσκάφους Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το αεροσκάφος T-6 HARVARD, αεροσκαφών των εταιριών «SkyExpress» και «Aegean Airlines».
Την ίδια ημέρα και ώρα στην παραλία του Βόλου, έχει προγραμματιστεί αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» ενώ στις 13:00 στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης στην Τρίπολη θα λάβει χώρα αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος».
Σημειώνεται ότι οι επιδείξεις, κατά περίπτωση, ενδέχεται να αλλάξουν ώρα πραγματοποίησης ή να ματαιωθούν λόγω καιρικών συνθηκών.