Πλήθος από εκδηλώσεις και δράσεις περιλαμβάνει ο φετινός εορτασμός του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις-δράσεις:

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως και Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

– Ανάπτυξη εκθεσιακού περιπτέρου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από 09:00 έως 21:00, που θα περιλαμβάνει προσομοιωτές πτήσεων (Flight Simulator) αεροσκαφών F-16 και F-35, συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), stand ενημέρωσης της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, στατικά αεροπορικά εκθέματα αλλά και συναυλία της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τετάρτη 5 έως και Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

– Μετασταθμεύσεις αεροσκαφών για εμπλουτισμό των στατικών εκθέσεων των μονάδων

– Στατικές και φωτογραφικές εκθέσεις στις μονάδες

– Εκδηλώσεις αεραθλητικών σωματείων και αερομοντελισμού σε αεροπορικές βάσεις

– Εκπαιδευτικές επισκέψεις από Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας

– Φιλοξενία μαθητών ακριτικών περιοχών στις εκδηλώσεις εορτασμού

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

– Εκδήλωση στην 112 Πτέρυγα Μάχης με θέμα την Κοινωνική Προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας

– Διελεύσεις σχηματισμού αεροσκαφών άνωθεν μεγάλων πόλεων, ακριτικών πόλεων και νησιών

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

– Πτήσεις απόστρατων αξιωματικών, εν ενεργεία αξιωματικών ετέρων ειδικοτήτων και διαπιστευμένων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσιογράφων, στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην αεροπορική βάση Τανάγρας

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

– Πτήσεις μαθητών Β’ τάξης Λυκείου στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

• 09:00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας

• 11:00: Επίσημος εορτασμός – δοξολογία στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας

• 13:00 – 20:00 Open Day στη Σχολή Ικάρων με τις ακόλουθες δράσεις:

– Ανάπτυξη εξομοιωτών πτήσεων αεροσκαφών F-16 και F-35 καθώς και συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR)

– Έκθεση και διαγωνισμός φωτογραφίας

– Έκθεση και εργαστήριο αερομοντελισμού

– Προβολή ταινίας «Top Gun – Maverick»

– Αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στη Σχολή Ικάρων και τους Παλαίμαχους ΑΕΚ

– Αγώνας καλαθοσφαίρισης ανάμεσα στη Σχολή Ικάρων και τους Παλαίμαχους Διεθνείς Καλαθοσφαιριστές

– Παιδικές αθλητικές δραστηριότητες από διακεκριμένους Ολυμπιονίκες

– Επίδειξη με συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drone Show)

– Συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών ερμηνευτών και της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας

– Food & Drink Spots (δωρεάν διάθεση)

Όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Open Day μπορούν να ακολουθήσουν τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.haf.gr/2025/10/eorti-pa-2025-open-day/

Επιπλέον, οι αεροπορικές βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας θα είναι επισκέψιμες για το κοινό, στις 5, 6, 7 και 9 Νοεμβρίου από 09:00 έως 17:00 ενώ στις 8 Νοεμβρίου από 13:00 έως 17:00.

Πρόγραμμα αεροπορικών επιδείξεων

Αεροπορικές επιδείξεις της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Παλιό Λιμάνι στα Χανιά και στην Παραλία Καβάλας, για την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 12:00 στην Παραλία Ηρακλείου και στην Παραλία Αλεξανδρούπολης και για το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στις

12:00 στην 110 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Λάρισας.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 14:00, στην παραλία Καλαμάτας έχει προγραμματιστεί αεροπορική επίδειξη των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος».

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 12:00, στη μαρίνα Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου, θα γίνει αεροπορική επίδειξη με τη συμμετοχή αεροσκάφους F-35 της USAFE, αεροσκαφών Rafale της 332 Μοίρας της 114 Πτέρυγας Μάχης, ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς», ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος», αεροσκάφους Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το αεροσκάφος T-6 HARVARD, αεροσκαφών των εταιριών «SkyExpress» και «Aegean Airlines».

Την ίδια ημέρα και ώρα στην παραλία του Βόλου, έχει προγραμματιστεί αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» ενώ στις 13:00 στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης στην Τρίπολη θα λάβει χώρα αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος».

Σημειώνεται ότι οι επιδείξεις, κατά περίπτωση, ενδέχεται να αλλάξουν ώρα πραγματοποίησης ή να ματαιωθούν λόγω καιρικών συνθηκών.