Οι περισσότεροι τον ελεεινολογούν για την αφέλειά του να θυμίσει πόσο άσχετος και ανεπαρκής ήταν ως πρωθυπουργός. Εγώ όμως θα αναγνωρίσω στον Αλέξη Καραμήτρο (πρώην Τσίπρα) ότι, παρά την ανικανότητά του, η συμβολή του στον ελληνικό πολιτισμό ήταν σημαντική, ανεξαρτήτως του αν αξιολογείται ως αρνητική. Και προχωρώ αμέσως παρακάτω στην απόδειξη του ισχυρισμού μου.

Ολοι είδαμε, προ ημερών, το κορίτσι, που εκπροσωπούσε την Ελλάδα στον διαγωνισμό για τον τίτλο της Μις Υφήλιος, να εμφανίζεται μασκαρεμένη σε υβρίδιο μοντέλου της Νίκης της Σαμοθράκης με τη φράση «Take our history back» (!) γραμμένο στην εσωτερική πλευρά του μανδύα της, για να περνάει το μήνυμα στους ξένους. Ποιο μήνυμα όμως, γιατί η συγκεκριμένη φράση δεν σημαίνει τίποτα: «Πάρτε πίσω την Ιστορία μας». Τι σημαίνει αυτό; Οτι κανένας από την αποστολή δεν ήξερε τα στοιχειώδη αγγλικά ενός παιδιού του Δημοτικού, για να καταλάβει ότι «take» σημαίνει «παίρνω» και όχι «φέρνω». Σωστά; Λοιπόν, αυτό είναι η κληρονομιά του κ. Καραμήτρου στον ελληνικό πολιτισμό. Το γεγονός ότι έγινε πρωθυπουργός αποενοχοποίησε την αγραμματοσύνη. Ο καθένας πια μπορεί να επιδεικνύει την αμορφωσιά του χωρίς τύψεις και ενοχές. Τολμώ να πω ότι η επίδρασή του στον πολιτισμό ήταν μεγαλύτερη ίσως και από εκείνη του πασίγνωστου Διαμαντή, αν και η πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσει.

Η επίδραση Καραμήτρου όμως, εκτός από το ίδιο το σύνθημα, εντοπίζεται και στην αισθητική παρουσίασή του. Αν προσέξετε τις σχετικές εικόνες, θα δείτε ότι μεταφέρει την αισθητική των κουρελόπανων που κρεμάει η σέκτα των ορθόδοξων κομμουνιστών στην Ακρόπολη. Και αυτό στον Καραμήτρο το οφείλουμε! Προσωπικά, όμως, του τα συγχωρώ όλα, γιατί όσο κακό και αν έκανε στη χώρα αυτός ο άνθρωπος, της προσέφερε μία σπουδαία υπηρεσία, η αξία της οποίας δεν παραγράφεται: εξευτέλισε την Αριστερά, παρουσιάζοντάς την όπως ακριβώς είναι. Το γεγονός, δε, ότι επανέρχεται με ένα βιβλίο, για να μας θυμίσει σε 760 σελίδες πόσο λίγος υπήρξε και παραμένει, το σημειώνω στο ενεργητικό του. Μπράβο Αλέξη!

Ο ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Ο Καραμήτρος περιγράφει τη μικρή σκανταλιά του, την περίοδο των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, όταν κυκλοφορούσε στους διαδρόμους του κτιρίου, σφυρίζοντας Τσιτσάνη: «Οσο δεινοί και αν ήταν στο θέατρο του εκβιασμού, εγώ δεν είχα σκοπό να παίξω τον ρόλο που μου είχαν προδιαγράψει. Σκέφτομαι εκ των υστέρων ότι εκείνες τις στιγμές το σφύριγμα δεν ήταν απλώς μια αυθόρμητη αντίδραση, ήταν μια πολύ προσωπική και εσωτερική μορφή αντίστασης. Ενα στοιχείο της ταυτότητάς μου. Μια υπενθύμιση, πρώτα σε μένα και ύστερα σε όλους, ότι δεν θα αφήναμε να μας καταπιεί ο φόβος. Ηθελα να γεννηθεί μέσα τους η αμφιβολία: “Μα αυτός… σφυρίζει; Χαμογελά; Δεν είναι σοβαρός; Δεν αντιλαμβάνεται την κατάσταση;”». Ναι, δεν ήταν σοβαρός, ούτε αντιλαμβανόταν την κατάσταση. Και το λέει μόνος!

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα βλέπουμε έναν Τσίπρα (έτσι τον έλεγαν τότε) να σαχλαμαρίζει και να φαντάζεται ότι οι άλλοι θα εκλάβουν τη σαχλαμάρα ως γενναιότητα. Και το γράφει… Γιατί όμως; Σίγουρα όχι από εντιμότητα! Από τον άνθρωπο που έδωσε εκείνη τη χυδαία παράσταση στο Μάτι, ειλικρίνεια και εντιμότητα να μην περιμένετε. Το γράφει επειδή το θεωρεί χαριτωμένο και έξυπνο. Με άλλα λόγια, το γράφει επειδή είναι κουτός. Η πονηριά του συνυπάρχει με μια αφέλεια, που αντανακλά τις αβυσσαλέες ελλείψεις του. Ο Καραμήτρος είναι κουτός, όμως, όπως κάθε κουτός που στάθηκε τυχερός στη ζωή του, νομίζει ότι είναι έξυπνος. Αποδίδει την τύχη του στις ικανότητές του.

Ας μη μας κάνει εντύπωση. Το λέει και ο ίδιος, σε διάφορα σημεία των προδημοσιεύσεων, ότι η Αριστερά προσελκύει τους νάρκισσους και τους ματαιόδοξους. Αυτή η παρατήρησή του υποθέτω ότι πρέπει να είναι και το μοναδικό σημείο έμμεσης αυτοκριτικής σε 760 σελίδες…

ΕΨΑΧΝΕ ΚΟΡΟΪΔΟ

Η αυταπάτη που τρέφει για τις ικανότητές του διαπιστώνεται και στα σημεία που περιγράφει την απογοήτευσή του για την άρνηση της Εφης Αχτσιόγλου να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2019. Περίμενε δηλαδή ότι θα βρεθεί πρόθυμη Ιφιγένεια, για να φορτωθεί εκείνη τη δική του αποτυχία; Κι από πάνω χολώνεται κιόλας, επειδή οι άλλοι δεν εκτιμούν τον ρόλο του κορόιδου; Για να το γράφει, υποψιάζομαι ότι έχει αρχίσει να την ψωνίζει…