«Κυκλοφόρησε σήμερα βιβλίο ενός πρωθυπουργού που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή εντολή και ετυμηγορία, αυτή του δημοψηφίσματος», αναφέρει σε δήλωση της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

«Η προδοσία έχει πολλές μορφές και ο λαός προδόθηκε πολλές φορές. Θα διαβάσω το βιβλίο, βλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση, να μην διευκολύνουμε καμία προδοσία του λαού», τόνιοσε η κα Κωνσταντοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι στα ράφια των βιβλιοπωλείων βρίσκεται από σήμερα (24/11) το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη».