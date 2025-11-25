Στη χθεσινή τους τηλεδιάσκεψη, οι ηγέτες της Ευρώπης συμφώνησαν πως οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με το Ουκρανικό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της και φυσικά θα πρέπει να δώσουν κι εκείνα το ΟΚ. Λίγο αργότερα, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι υπάρχει πλέον μια σταθερή βάση για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η επιλογή της μοίρας της Ουκρανίας βρίσκεται στα χέρια των Ουκρανών. Οι Ευρωπαίοι το επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους, ον και οφ δε ρέκορντ: οποιοδήποτε σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Κίεβο αλλά κι από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Πρόκειται για έναν πόλεμο ο οποίος διεξάγεται σε ευρωπαϊκό έδαφος, άλλωστε, και το ζητούμενο της αποφυγής μιας επανάληψής του σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του αφορά άμεσα όλα τα κράτη της Ευρώπης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η λύση του Ουκρανικού είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή. Κάθε λεπτομέρειά της πρέπει να εξεταστεί εξονυχιστικά ώστε η συμφωνία που θα κληθούν να υπογράψουν οι εμπόλεμες χώρες να σέβεται την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας καθώς και να εγγυάται την ασφάλεια της ηπείρου μας συνολικά. Το αρχικό κείμενο των 28 σημείων που έχει δει το φως της δημοσιότητας δύσκολα θα ανταποκριθεί στα δύο παραπάνω προαπαιτούμενα.

Οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα μόνο εφόσον ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες και οι κόκκινες γραμμές όλων των εμπλεκομένων – και των έμμεσα εμπλεκομένων, δηλαδή –, όχι μόνο της μιας πλευράς. Ο στόχος του συμβιβασμού δεν είναι μια κατάπαυση του πυρός απλά. Είναι η δημιουργία των συνθηκών μιας διαρκούς ειρήνης.