Η Ουκρανία και η Ρωσία έκαναν λόγο σήμερα το πρωί για «μαζικές» επιδρομές του εχθρού στο έδαφός τους, με τουλάχιστον έξι ανθρώπους να σκοτώνονται σε ρωσική επίθεση στο Κίεβο και τρεις άλλοι να χάνουν τη ζωή τους στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ.

Οι νέες αυτές επιθέσεις με πυραύλους και drones εξαπολύθηκαν την ώρα που η Ρωσία, η οποία απείλησε να εντείνει τους βομβαρδισμούς αν το Κίεβο δεν αποδεχθεί το σχέδιο 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, απέρριψε χθες, Δευτέρα, την ευρωπαϊκή αντιπρόταση σε αυτό το σχέδιο, το οποίο θεωρείται ότι ευνοεί τη Μόσχα.

Στο μεταξύ οι χώρες της «Συμμαχίας των προθύμων», που υποστηρίζουν την Ουκρανία, πρόκειται να συνεδριάσουν εκ νέου σήμερα.

Στη Ρωσία τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σε μαζική ουκρανική επίθεση με drones εναντίον των πόλεων Ταγκανρόγκ και Νεκλινόφσκι, στην Αζοφική θάλασσα, στην περιφέρεια Ροστόφ, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ στο Telegram.

Οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, έκαναν επίσης λόγο για ευρεία αεροπορική επίθεση της Ουκρανίας εναντίον πολλών πόλεων.

«Σήμερα το βράδυ η περιοχή του Κρασνοντάρ υπέστη μια από τις πιο επίμονες και μαζικές επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου. Έξι κάτοικοι της περιφέρειας τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 20 σπίτια σε πέντε κοινότητες υπέστησαν ζημιές», έγραψε στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτη Βενιαμίν Κοντρατίεφ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 249 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από τη χώρα, ένας από τους υψηλότερους αριθμούς από την αρχή του πολέμου.

Προβλήματα σε υδροδότηση και ηλεκτροδότηση

Στο μεταξύ ο απολογισμός των νεκρών στο Κίεβο έφτασε τους έξι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές έπειτα από μια νύκτα ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους.

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τρεις τραυματίστηκαν» στη συνοικία Σβιατοτσίνσκι, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο.

Νωρίτερα τα σωστικά συνεργεία είχαν ανακοινώσει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Ντινπρόφσκι.

Εξάλλου το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας κατήγγειλε μια «μαζική, συνδυασμένη επίθεση του εχθρού εναντίον των ενεργειακών υποδομών».

Μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, κάθε χρόνο καθώς πλησιάζει ο χειμώνας η Ρωσία στοχοθετεί συστηματικά ουκρανικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συχνά διακοπές ρεύματος. Φέτος η Μόσχα έχει διευρύνει τις επιθέσεις της και στοχοθετεί και το δίκτυο φυσικού αερίου.

Από την πλευρά της η Ουκρανία πλήττει τακτικά διυλιστήρια και δεξαμενές πετρελαίου, όπως και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

Στο Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, ενώ προειδοποίηση για αεροπορικές επιθέσεις εκδόθηκε για το σύνολο της χώρας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο επεσήμανε ότι η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση στην πόλη γίνονται με προβλήματα.

Αυτή η νέα νύκτα βομβαρδισμών ακολούθησε την απόρριψη χθες από τη Ρωσία των ευρωπαϊκών προτάσεων επί του σχεδίου Τραμπ.

«Ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού σχεδίου το οποίο, εκ πρώτης όψεως, δεν είναι καθόλου εποικοδομητικό και δεν μας ταιριάζει», δήλωσε ο διπλωματικός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμφωνα με το TASS.

Στο μεταξύ η «Συμμαχία των προθύμων» θα συνεδριάσει σήμερα μέσω βιντεοσύνδεσης για να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις επί του αμερικανικού σχεδίου.

«Γνωρίζουμε ότι, αν δεν υπάρχουν στοιχεία αποτροπής» στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, «οι Ρώσοι θα επιστρέψουν και θα αθετήσουν την υπόσχεσή τους», προειδοποίησε το Σάββατο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή των συνομιλιών αυτών.