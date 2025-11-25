Ο αμερικανός υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ έφθασε τη Δευτέρα στο Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και ρωσική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι συνομιλίες μεταξύ του Ντρίσκολ και των Ρώσων αξιωματούχων ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας. Το ρεπορτάζ επικαλείται δύο πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος.

Η συνάντηση εντάσσεται σε νέα προσπάθεια της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Η επαφή πραγματοποιήθηκε μετά από διαβουλεύσεις αμερικανών και ουκρανών αξιωματούχων, που επιχείρησαν να περιορίσουν τις διαφωνίες τους σχετικά με ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δύο πλευρές φέρεται να συμφώνησαν να τροποποιήσουν αμερικανική πρόταση, την οποία το Κίεβο και οι ευρωπαίοι εταίροι του είχαν θεωρήσει υπερβολικά ευνοϊκή προς το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Ρόιτερς και ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, ανέφερε ότι οι συνομιλίες του Ντρίσκολ θα συνεχιστούν και σήμερα. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι συμμετέχουν στη ρωσική αντιπροσωπεία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ντρίσκολ αναμένεται να έχει επαφές και με ουκρανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Αμπού Ντάμπι.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Ρόιτερς για σχολιασμό της συνάντησης.