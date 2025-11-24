Μπορεί να ισχύει στις μέρες μας αντιμετώπιση ενός ποδοσφαιριστή του στυλ «θα μπει το δελτίο σου στο συρτάρι»; Θα το μάθουμε σύντομα και με βάση τι θα αποφασίσουν τα δικαστήρια για την υπόθεση του Μήτογλου με την ΑΕΚ. Ο στόπερ έχει ένα από τα χαμηλότερα συμβόλαια στο ρόστερ και προπονείται μόνος – αυτό το θεωρεί ως μια πράξη που συνεπάγεται «μείωση προσωπικότητας» – κάνοντας προσφυγή σε βάρος της ΑΕΚ. Ζητεί τη λύση του συμβολαίου του. Προφανώς επιθυμεί να πάρει και τα χρήματα του τελευταίου εξαμήνου της σύμβασής του.

Συχνά – πυκνά η νομολογία είναι κοντά στον εργαζόμενο και δεν δέχεται τέτοιες συμπεριφορές. Το γιατί η ΑΕΚ επέλεξε αυτή την οδό και να διαρρήξει τις σχέσεις της με τον Μήτογλου, ουδείς μπορεί να το γνωρίζει. Εχει, πάντως, η ΠΑΕ νομικούς στις τάξεις της, ορισμένους μάλιστα με γερή μνήμη. Θα θυμούνται πως το 2003 έκανε προσφυγή για να μείνει ελεύθερος ο Βασίλης Τσάρτας για ανάλογη περίπτωση, επειδή η ΑΕΚ τον έβαλε να προπονείται μόνος και μάλιστα στις 9 το πρωί. Συν κάποια χρωστούμενα.

Ο άλλοτε διεθνής χαφ δεν ήθελε να πηγαίνει στις προπονήσεις με τέτοιες συνθήκες, καθόσον εκτίμησε πως αυτό ήταν σε βάρος της προσωπικότητάς του και επιπρόσθετα πως μειώνεται η ικανότητά του ως ποδοσφαιριστής, στοιχείο που τον έπληττε επαγγελματικά. ‘Η και κάτι ανάλογο με τον Πλατέλλα και τον Ιωνικό, όταν τα μέλη της επιτροπής έκριναν ότι «η αναίτια και χωρίς ειδικό θεμιτό λόγο περιθωριοποίηση και δη ο αποκλεισμός ενός ποδοσφαιριστή από τις εν γένει εκδηλώσεις της ομάδας (προπονήσεις, θεωρητική κ.ά.) αποτελούν μη αποδεκτή συμβατική μεταχείριση».

Το ζήτημα με τον Μήτογλου δείχνει περισσότερο σύνθετο. Δεν τον ήθελε ο Νίκολιτς, δεκτό. Η ΑΕΚ τι έκανε, όμως; Γιατί δεν τον άφησε ελεύθερο, για να γλυτώσει και τα χρήματα του τελευταίου χρόνου; Φοβόταν μήπως πάει σε ανταγωνιστική ομάδα; ‘Η μήπως δεν μπήκε σε τέτοια διαδικασία αλλά ζήτησε από τον υψηλόσωμο αμυντικό να ανανεώσει το συμβόλαιό του με λιγότερα χρήματα και κάπου εδώ προέκυψε ένα πρόβλημα που μοιάζει με αγκάθι;

Οπως και να έχει, η ΑΕΚ κινδυνεύει να δεχθεί αυτογκόλ. Την ώρα που φαίνεται πως κάνει κινήσεις και ενισχύει το ιατρικό τιμ, ενώ επιθυμεί να δώσει τον τόνο και σε εξωαγωνιστικά θέματα, κάποιος ποδοσφαιριστής της κάνει προσφυγή και ζητεί λύση συμβολαίου. Χωρίς να προκύπτει πως του χρωστούν χρήματα. Λάθη χειρισμών; Αναμφισβήτητα.

Η εικόνα της δέχεται πλήγμα από κάτι που δεν είναι συνηθισμένο τη σύγχρονη εποχή. Και το πλέον αρνητικό σχετίζεται με το γεγονός πως αφορά έναν ποδοσφαιριστή που από το 2021 που βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν δημιούργησε κάποιο ζήτημα, ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του, πάλεψε με την προοπτική να κάνει καριέρα και τελικά θα φύγει τσακωμένος. Δεν το λες και σούπερ επιτυχία.