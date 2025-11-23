Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στην OPAP Arena για την 11η αγωνιστική της Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ανακοινώνει την ενδεκάδα περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα.

Στην εστία θα ξεκινήσει ο Θωμάς Στρακόσια, με τους Λάζαρο Ρότα και Τζέιμς Πενράις στα άκρα της άμυνας, ενώ το κέντρο της άμυνας θα καλύψουν οι Φιλίπε Ρέλβας και Αρόλντ Μουκουντί. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ξεκινούν οι Πινέδα, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης, με το δίδυμο της επίθεσης να αποτελείται από τους Λούκα Γιόβιτς και Ζίνι.

Ο Ανγκολέζος φορ επιστρέφει σε ματς της Ένωσης μετά από δύο μήνες, ξεκινώντας βασικός.