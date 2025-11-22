ΑΕΚ-Άρης αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα ντέρμπι ύψιστης σημασίας και για τους δύο. Ένα ντέρμπι στο οποίο η ανάγκη των βαθμών δεν είναι το μόνο που συνδέει τους δύο αντιπάλους.

Δύο επιθέσεις που… προβληματίζουν κατά γενική ομολογία φέτος, γεγονός που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αυριανού αγώνα.

ΑΕΚ και Άρης είναι οι λιγότερο αποτελεσματικές ομάδες του πρωταθλήματος, με την Ένωση να βρίσκεται στο «νούμερο ένα» και τους «κιτρινόμαυρους» της Θεσσαλονίκης να ακολουθούν. Η ομάδα του Νίκολιτς έχει σημειώσει μόλις 11 τέρματα, δύο περισσότερα από τα 9 που έχει πετύχει εκείνη του Μανόλο Χιμένεθ. Ένα κοινό πρόβλημα αλλά με μία σημαντική διαφορά που αναδεικνύεται με τη βοήθεια της στατιστικής.

Η ΑΕΚ μπορεί να έχει 11 γκολ, όμως ο δείκτης xGoals της φτάνει το 18,3. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δημιουργεί αρκετές – και συχνά ποιοτικές – ευκαιρίες, αλλά υστερεί στην τελική προσπάθεια.

Αντίθετα, ο Άρης έχει 9 γκολ με xGoals στο 10, δηλαδή θα έπρεπε θεωρητικά να έχει πετύχει μόλις ένα τέρμα παραπάνω. Το στοιχείο αυτό δείχνει πως η ομάδα του Χιμένεθ δεν δημιουργεί πολλές ή υψηλής ποιότητας φάσεις, φανερώνοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην εκτέλεση αλλά ξεκινά ήδη από τη δημιουργία.

Η καλή αμυντική εικόνα του Άρη στα ντέρμπι «κουμπώνει» με την αστοχία της ΑΕΚ στη γραμμή κρούσης. Ωστόσο, οι παίκτες του Χιμένεθ θα χρειαστεί να ξεπεράσουν τις δικές τους αδυναμίες στην επίθεση και να βρουν τα γκολ που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν τη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια.