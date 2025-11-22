Μετά από πρόβλημα τραυματισμού που υπέστη στην Αϊτή, ο Φράντζι Πιερό επέστρεψε στην Αθήνα. Ο 30χρονος φορ της ΑΕΚ είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής του ομάδας, στο οποίο όμως πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Ο τραυματισμός εντοπίζεται στο πόδι, ενώ ο Πιερό θα υποβληθεί σε μαγνητική για να εξακριβωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος. Οριστικά θα χάσει το κυριακάτικο ματς με τον Άρη στην OPAP Arena, όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός περιμένει πλέον τα νεότερα αποτελέσματα από τις εξετάσεις του Πιερό, ενόψει και του κρίσιμου ευρωπαϊκού αγώνα με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία.