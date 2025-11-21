Μετά την ιστορική πρόκριση της Αϊτής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Φραντζί Πιερό, επιθετικός της ΑΕΚ, εξέφρασε την αγωνία του για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του. Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ο διεθνής ποδοσφαιριστής απηύθυνε έκκληση για ειρήνη και ενότητα, τονίζοντας την ανάγκη οι πολίτες να ζουν με ασφάλεια στη χώρα τους.

«Είμαστε κουρασμένοι. Τώρα πρέπει να ενωθούμε ως ένα έθνος. Αξίζουμε ειρήνη. Η Αϊτή χρειάζεται ειρήνη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πιερό, συνοδεύοντας το μήνυμά του με εικόνα του χάρτη της Αϊτής κλειδωμένου με λουκέτο.

Ο ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε εμμέσως στον πόλεμο συμμοριών που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη χώρα, παρά την παραίτηση του πρωθυπουργού Αριέλ Χένρι τον Μάρτιο του 2024 και την επιβολή απαγορεύσεων κυκλοφορίας. Παρά την ιστορική επιτυχία της εθνικής ομάδας, η Αϊτή παραμένει αντιμέτωπη με σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις, που απαιτούν λύσεις και αίσθημα ενότητας.