Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε για την ΑΕΚ η πρώτη πολύ δύσκολη εβδομάδα της σεζόν καθώς χάρη σε ένα γκολ του Πιερό, που επέστρεψε στα γκολ μετά από έξι μήνες, η Ένωση επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στην «Opap Arena» για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Έσπασε παράλληλα και την «κατάρα» που την ήθελε να μην νικά στη δεύτερη αγωνιστική τα τελευταία πέντε χρόνια.

O Αστέρας ήταν αυτός που πατούσε καλύτερα στα πρώτα λεπτά χωρίς ωστόσο να έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία. Αντίθετα η ΑΕΚ απείλησε με κεφαλιά του Βίντα στο 7’ ενώ στο 14’ της ακυρώθηκε σωστά ένα γκολ του Μάνταλου που ήταν εκτεθειμένος την ώρα της πάσας από τον Μαρίν.

Το ματς είχε αρκετή ένταση μεταξύ των παικτών, ο Πιερό έδινε «μάχες» με τους αμυντικούς των φιλοξενούμενων και στο 24’ ήρθε η πρώτη μεγάλη στιγμή για την Ένωση. Ο Πινέδα βρήκε κάθετα τον Ελίασον, εκείνος γύρισε προς το σημείο που ήταν ο Κοϊτά, με τον μαυριτανό άσο να πιάνει το σουτ και τον Καστάνιο να διώχνει πάνω στη γραμμή.

Από νέο γύρισμα του Ελίασον στο 35’ ο Πινέδα σούταρε ψηλά από το ύψος της περιοχής ενώ δύο λεπτά αργότερα ήταν η ώρα του Αστέρα να φανεί απειλητικός, αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε το καλό σουτ του Μπαρτόλο από μακριά.

Στο 38’ οι Κιτρινόμαυροι άνοιξαν τελικά το σκορ όταν ο Μάνταλος, που γιόρταζε τα 34 του χρόνια, εκτέλεσε κόρνερ και ο Πιερό με κεφαλιά έβαλε τέλος στην κακοδαιμονία για το 1-0, με όλο το γήπεδο να τον αποθεώνει. Ο θηριώδης φορ είχε να σκοράρει από τις 23 Φεβρουαρίου και ήταν ξανά κόντρα στους Αρκάδες αλλά στην Τρίπολη.

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ μπήκε με ορμή, έκλεισε τον Αστέρα στην περιοχή του και έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για δεύτερο γκολ. Στο 49’ όταν από σέντρα του Πενράις ο Σίπσιτς έβγαλε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Μάνταλου και στο 58’ όταν μετά από ωραία ανάπτυξη και γύρισμα του Ελίασον, η προβολή του Πιερό σταμάτησε στο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Για να δούμε ευκαιρία στη συνέχεια έπρεπε να περάσει αρκετή ώρα καθώς στο μεσοδιάστημα ο Αστέρας ισορρόπησε και μέσω κάποιων κόρνερ προσπάθησε να απειλήσει χωρίς επιτυχία.

Σε αντεπίθεση μάλιστα από ένα κόρνερ των φιλοξενούμενων η ΑΕΚ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να τελειώσει το ματς όταν στο 77’ ο Πινέδα έστρωσε στον Κουτέσα, εκείνος σούταρε, αλλά ο Παπαδόπουλος με ωραία επέμβαση έσωσε σε κόρνερ.

Μετά το 80’ άρχισε να βγαίνει η κούραση στους παίκτες της Ένωσης από την προσπάθεια με την Άντερλεχτ, ο Αστέρας πήρε μέτρα στο γήπεδο και δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ της Ένωσης, χωρίς και πάλι να φτιάξει όμως φάση.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (69′ Γιόβιτς), Πινέδα, Κοϊτά (69′ Κουτέσα), Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό (86′ Λιούμπισιτς)

Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σιλά, Σίπτσιτς (86′ Ιβάνοφ), Καστάνιο, Άλχο, Εντερ (62′ Γιαμπλόνσκι), Μούμο, Εμμανουηλίδης (71′ Χαραλαμπόγλου), Μπαρτόλο, Καλτσάς (62′ Μεντιέντα), Μακέντα (86′ Τζοακίνι)