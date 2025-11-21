Στα άκρα έχει φτάσει πλέον η σχέση της ΑΕΚ με τον Γεράσιμο Μήτογλου. Ο Έλληνας στόπερ βρίσκεται εκτός ομάδας από το τέλος της καλοκαιρινής προετοιμασίας, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και προπονείται μόνος του εδώ και μήνες.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο ποδοσφαιριστής κατέθεσε προσφυγή κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ προκειμένου να λυθεί το συμβόλαιό του με δικούς του όρους και να μείνει ελεύθερος. Αν και δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα ανάμεσα στις δύο πλευρές, ο Μήτογλου υποστηρίζει πως η απομάκρυνσή του από το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας τον θίγει ως επαγγελματία και προσωπικότητα.

Η Ένωση απάντησε με… αντίστοιχο τρόπο, καταθέτοντας και εκείνη προσφυγή, ζητώντας τη λύση του συμβολαίου με τους δικούς της όρους. Υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία των δύο πλευρών έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2026.

Πλέον, η υπόθεση οδηγείται στη δικαστική οδό, καθώς τη Δευτέρα (24/11) στις 16:00 αναμένεται να εκδικαστούν οι δύο προσφυγές από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ.