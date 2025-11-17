Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τον αγώνα της Κυριακής απέναντι στον Άρη στην OPAP Arena, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Στην ομάδα της Ένωσης επιστρέφει σταδιακά και ο Ζίνι, ο οποίος συνεχίζει να ανεβάζει ρυθμούς μετά τον τραυματισμό του και αναμένεται να ενσωματωθεί στην αποστολή μετά από περίπου δύο μήνες απουσίας.

Η επιστροφή του Ανγκολέζου επιθετικού είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ΑΕΚ, καθώς θα ενισχύσει την επιθετική γραμμή της, μετά την απουσία του από τις τελευταίες αναμετρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η χαρά για την επιστροφή του Ζίνι δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς στα μέσα Δεκεμβρίου θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από την ομάδα για να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της Αγκόλας, ενόψει του Κύπελλου Εθνών Αφρικής.

Μέχρι τον τραυματισμό του, ο Ζίνι είχε 8 συμμετοχές με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημειώσει 1 γκολ και 1 ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η επιστροφή του θα προσφέρει στην ΑΕΚ μια πολύτιμη λύση, όμως η επερχόμενη απουσία του για τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας θα την αφήσει και πάλι χωρίς έναν σημαντικό παίκτη για μεγάλο διάστημα.