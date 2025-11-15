Και πάνω που στον Άρη έχει «φουντώσει» η κουβέντα για τα μεταγραφικά από νωρίς… ήρθε και ο Τόμας Πέκχαρτ!

Έχουν περάσει χρόνια από τότε που ο Τσέχος επιθετικός αγωνιζόταν στα μέρη μας με τη φανέλα της ΑΕΚ. Συγκεκριμένα μία οκταετία πριν, όταν μάλιστα είχε συνεργαστεί με τον Μανόλο Χιμένεθ στην Ένωση, με 15 γκολ σε 48 ματς τη σεζόν 2016-17.

Με βάση όσα ανέφερε σε πολωνικό μέσο, βρίσκεται σε επαφές με τον Άρη, καθώς αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Weszlo, ο 36χρονος φορ και οι άνθρωποι των «κιτρινόμαυρων» έχουν πραγματοποιήσει κάποιες πρώτες συζητήσεις, χωρίς όμως να έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Τελευταία ομάδα του Πέκχαρτ ήταν η Λέγκια Βαρσοβίας και στα 36 του χρόνια φαντάζει αρκετά δύσκολο να ασχοληθεί ο Άρης με την περίπτωσή του, παρά τα όσα δήλωσε ο ίδιος. «Τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενδιαφερθεί για μένα μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα, ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ο Μανόλο Χιμένεθ, με τον οποίο συνεργάστηκα τόσο στην ΑΕΚ όσο και στη Λας Πάλμας, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία εκεί. Δεν έχω καταλήξει σε κάποια επίσημη απόφαση, όμως κρατώ ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αν παρουσιαστεί μια πρόταση που θα με ενδιαφέρει, θα τη συζητήσω».