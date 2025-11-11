Άρης δίχως τραυματισμούς… δεν γίνεται. Έτσι, για ακόμη μία διακοπή, ο Μανόλο Χιμένεθ έχει να διαχειριστεί κάποια προβλήματα.

Η θλάση που υπέστη ο Φρέντρικ Γένσεν, παραμονές του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, είναι το νέο ζήτημα για τον Ανδαλουσιανό και δημιουργεί διπλό «πονοκέφαλο» στον άξονα εν όψει ΑΕΚ.

Ο Φινλανδός θα απουσιάσει σίγουρα δύο εβδομάδες, οπότε θα χάσει το ντέρμπι με την Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Την ίδια στιγμή, ο Γαλανόπουλος είναι τιμωρημένος μετά την κόκκινη που δέχθηκε με τους Αρκάδες την περασμένη Κυριακή. Και κάπως έτσι, ο Χιμένεθ είναι… μείον δύο λύσεις στον άξονα για το ματς της άλλης εβδομάδας. Δεν είναι και… γυμνός βέβαια, αφού υπάρχει το δίδυμο Μόντσου-Ράτσιτς για τα χαφ και ο Μορουτσάν για τη θέση του επιτελικού μέσου.

Ο Γένσεν έχει ξεκινήσει από χθες πρόγραμμα θεραπείας, ενώ σταθερά «ανεβαίνουν» οι Φαμπιάνο και Μεντίλ. Αμφότεροι ακολούθησαν και σήμερα κομμάτια της προπόνησης, με τον Δώνη από την άλλη να κάνει ατομικό και τον Μισεουί να συνεχίζει με θεραπεία.