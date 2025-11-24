Σε πυρετώδεις διαβουλεύσεις βρίσκεται η κυβέρνηση στη Βρετανία την ώρα που η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς επιδιώκει να κλείσει μαύρη τρύπα περίπου 30 δισ. στερλινών (34 δισ. ευρώ) για να αποφύγει μια νέα επίθεση από τις αγορές. Το ζωνάρι στη χώρα πρέπει να σφίξει, αλλά η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ αλλάζει συνεχώς γνώμη για το πώς θα το κάνει αυτό, φοβούμενη το μεγάλο πολιτικό κόστος τη στιγμή που το δεξιό κόμμα UK Reform συνεχώς ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις.

Πρόκειται ουσιαστικά για τελευταία ευκαιρία για τη Ριβς να βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά της χώρας, αφού έχει κάνει τέτοιες προσπάθειες και στο παρελθόν με αντιδράσεις τόσο από το εσωτερικό του κόμματός της όσο και από τις αγορές.

Φλέγον θέμα (και) στη Βρετανία είναι το τελευταίο διάστημα οι πολύ υψηλές τιμές, με τον πληθωρισμό να καλπάζει σε σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, από τα τρόφιμα στα σουπερμάρκετ μέχρι τις τιμές της ενέργειας. Στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης διέρρεαν από χθες κάποιες σκέψεις για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων και θετικών στοιχείων για να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη για τις ανακοινώσεις.

Αρχικά, στις αρχές Νοεμβρίου, η Ριβς είχε αφήσει να εννοηθεί ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών να κλείσει η μαύρη τρύπα, θα αύξανε τους φόρους στο εισόδημα κατά παραβίαση των προεκλογικών υποσχέσεων του κυβερνώντος κόμματος των Εργατικών. Τις προηγούμενες ημέρες όμως φάνηκε να αλλάζει ρότα με την ίδια να αναζητά άλλους τρόπους προκειμένου να μαζέψει τα χρήματα.

Η κοινωνική πρόνοια

Τώρα φαίνεται ότι πέφτει στο τραπέζι νέα συζήτηση για εξοικονόμηση χρημάτων από το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, η προηγούμενη προσπάθεια μεταρρύθμισης του οποίου όμως είχε προκαλέσει ξανά τεράστια προβλήματα στην κυβέρνηση πριν απ’ το καλοκαίρι.

Χθες Κυριακή η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ υπαινίχθηκε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει δεύτερη προσπάθεια να αλλάξει το νομοσχέδιο για την κοινωνική πρόνοια, αναφέροντας ότι «είναι πολύ καλύτερο για τους ανθρώπους να εργάζονται και να τους δίνεται η αξιοπρέπεια της εργασίας».

Η Ρέιτσελ Ριβς είχε προσπαθήσει προηγουμένως να αλλάξει το νομοσχέδιο για την κοινωνική πρόνοια, αλλά αναγκάστηκε να κάνει μια στροφή 180 μοιρών ύστερα από μεγάλες αντιδράσεις «ανταρτών» μέσα στο κόμμα της.

Η κίνηση αυτή γίνεται καθώς η Ριβς αναμένεται να βάλει τέλος στο όριο του επιδόματος δύο παιδιών, με κόστος 3 δισεκατομμύρια στερλίνες (3,4 δισ. ευρώ), το οποίο θα σώσει τα παιδιά από μια «κρίση κόστους ζωής που διαρκεί για όλη τους τη ζωή» και θα μειώσει τις κρατικές δαπάνες μακροπρόθεσμα, ανέφερε η Αλεξάντερ.

Τα εισιτήρια σιδηροδρόμων

Η κυβέρνηση της Βρετανίας θέλει επίσης να παγώσει τα εισιτήρια των τρένων στον επερχόμενο προϋπολογισμό, καθώς η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς επιδιώκει να περάσει στους ψηφοφόρους μήνυμα ότι θέλει να μειώσει το κόστος ζωής και να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Το πάγωμα θα καλύπτει τα εισιτήρια διαρκείας, καθώς και εισιτήρια μεταξύ μεγάλων πόλεων στην Αγγλία, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του. Οι τιμές τέτοιων εισιτηρίων τρένων συνήθως ακολουθούν τον πληθωρισμό, με τις αλλαγές τιμών να τίθενται σε ισχύ τον Μάρτιο. Οι σιδηρόδρομοι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μέσο μετακίνησης στη Βρετανία.

Η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας ελπίζει ότι τέτοιες πολιτικές – οι οποίες αναμένεται να περιλαμβάνουν επίσης ανακούφιση για λογαριασμούς ενέργειας και τις τιμές των τροφίμων – θα αντισταθμίσουν τον πολιτικό πόνο της ανάγκης συγκέντρωσης έως και 25 δισεκατομμυρίων στερλινών (28,5 δισ. ευρώ) σε αυξήσεις φόρων και περιορισμό των δαπανών για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Το πάγωμα των εισιτηρίων «θα μειώσει την πίεση στα οικονομικά των νοικοκυριών», δήλωσε η Ριβς. «Στον προϋπολογισμό, θα παρουσιάσω τις δίκαιες επιλογές για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της χώρας για τη μείωση των λιστών αναμονής του NHS (εθνικό σύστημα υγείας), τη μείωση του εθνικού χρέους και το κόστος ζωής», προσέθεσε.