Παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη, χθες, δημοφιλής ηθοποιός που οδηγούσε μεθυσμένη αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και χωρίς δίπλωμα. Οι πινακίδες και το δίπλωμα της είχαν αφαιρεθεί σε προηγούμενη παράβαση. Διαβάζοντας για το περιστατικό, που πήρε μεγάλη έκταση στα ΜΜΕ λόγω της δημοτικότητας της ηθοποιού, διαπιστώνω την προσπάθεια να υποβαθμιστεί η σοβαρότητά του. Ο δικηγόρος της έκανε λόγο για περιπέτεια που θα τελειώσει γρήγορα, μίλησε για την ποιότητα και την καλοσύνη της κατηγορουμένης, ενώ ανέφερε ότι οι παραβάσεις δεν έχουν ειδικό βάρος αφού δεν υπήρξε σύγκρουση ή τραυματισμός. Αντί να ευχαριστούν την καλή τους τύχη που δεν υπήρξε σύγκρουση ή τραυματισμός ή και τίποτα χειρότερο, με τέτοια «επιχειρήματα» ζητούν επιείκεια από το δικαστήριο.

Χθες επίσης έγινε γνωστό ότι άλλο δημόσιο πρόσωπο, δημοφιλής αθλητής διεθνούς επιπέδου, κατηγορείται ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην Αττική Οδό με υπερβολική ταχύτητα (210 χιλιόμετρα την ώρα). Η παράβαση βεβαιώθηκε από κάμερα, αλλά ο δικηγόρος του αθλητή διατεινόταν ότι οδηγούσε κάποιος άλλος. Διαβάζω όμως ότι αφαίρεσαν το δίπλωμα για έναν χρόνο όχι από κάποιον άλλο αλλά από τον αθλητή.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία μου θύμισαν δημοφιλή ηθοποιό (και επαναστάτη) που μεθυσμένος είχε τρακάρει μερικά αυτοκίνητα στο Ψυχικό, αναδεικνύουν ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητάς μας: την αδυναμία κατανόησης ότι η ζωή έχει κανόνες. Σε όλες της τις πτυχές. Στον δρόμο (όπου επίσης δεν είναι σωστό να οδηγούμε ανάποδα, να παρκάρουμε παράνομα, να βριζόμαστε και να δερνόμαστε για την προτεραιότητα κ.λπ.), στα εστιατόρια και στα κέντρα (όπου δεν καπνίζουμε), στα καταστήματα (όπου, π.χ., απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ σε ανήλικους), στον δημόσιο χώρο (όπου, π.χ., δεν είναι ωραίο να καταστρέφουμε ή να λερώνουμε τοίχους, τζαμαρίες και γενικώς την πόλη)… Για λόγους νοοτροπίας, στην Ελλάδα ούτε τηρούνται πάντα αυτοί οι κανόνες ούτε είναι σύνηθες να διώκεται η παραβίασή τους.

Γιατί; Επειδή, πολύ απλά, υπάρχουν τρόποι για να παρακάμπτεται η υποχρέωση τήρησης κανόνων. Για πολλούς λόγους. Ενας λόγος, τον οποίο επικαλούνται οι πλούσιοι, οι διάσημοι και όσοι έχουν πρόσβαση στις Αρχές, επειδή απλώς είναι πλούσιοι, διάσημοι ή έχουν πρόσβαση στις Αρχές. Ενας άλλος λόγος, διαταξικός, επειδή είναι συστατικό της αγένειας με την οποία έχουμε εμποτιστεί και την οποία δεν έχουμε πρόβλημα να επιδεικνύουμε. Ενας τρίτος λόγος, αντανακλαστικός, οφείλεται στο βασικότερο φετίχ της Μεταπολίτευσης: η ελευθερία είναι κατάκτηση και δεν την παραδίδουμε στην Αστυνομία, που θεωρείται μηχανισμός αυταρχισμού. Κατά σύμπτωση, άκουσα χθες στο Σύνταγμα οδηγό μηχανής που τον είχαν σταματήσει για έλεγχο, να φωνάζει στον τροχαίο ότι είναι υπάλληλός του, επειδή οι αστυνομικοί είναι υπάλληλοι του λαού!

Οποιος κι αν είναι ο λόγος, η κοινωνία θα εκτραχύνεται αν δεν εφαρμοστούν κανόνες – και ποινολόγιο στην παραβίασή τους. Τα περισσότερα δυστυχήματα στους δρόμους γίνονται επειδή οι οδηγοί οδηγούν μεθυσμένοι, μιλάνε στα κινητά, παραβιάζουν το κόκκινο ή δεν έχουν δίπλωμα. Η απαγόρευση του καπνίσματος, που δηλώνει περιφρόνηση στη δημόσια υγεία και στα δικαιώματα του άλλου, παραβιάζεται συστηματικά όχι μόνο στα απομακρυσμένα χωριά αλλά και στα πανάκριβα κέντρα διασκέδασης. Οι ανήλικοι αγοράζουν αλκοόλ επειδή πάντα υπάρχουν κάποιοι να τους το πουλήσουν.

Δυστυχώς, η κουλτούρα της αγένειας διορθώνεται μόνο με το μακρύ χέρι του νόμου. Που συχνά αγνοείται.

Πολιτικοί ή εισαγγελείς;

Τα χθεσινά επεισόδια γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προφανή εστία διαφθοράς, ήταν πολλά. Το πρώτο, με τον περίφημο «Φραπέ», ο οποίος δεν πήγε στην εξεταστική επιτροπή επειδή, όπως ο Αντρέι Ρουμπλιόφ, ασκεί το «δικαίωμα σιωπής»! Οι πασόκοι και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης φώναζαν ότι έπρεπε να πάει ενώπιον των βουλευτών, αλλά η ΝΔ, ορθώς, ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα. Δεν είναι χρήσιμος ένας σιωπηλός μάρτυς στην εξεταστική, όπου κυρίως παίζονται οι εντυπώσεις. Ενώπιον όμως της δικαιοσύνης οφείλει να σταθμίσει τις ευθύνες του αν επιμένει να μένει σιωπηλός.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξεμάνη επειδή, όπως είπε, ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε σωματικά σε πασόκο μάρτυρα. Ο μάρτυρας, όμως, είχε ερωτηθεί δημοσίως από τον Λαζαρίδη αν παρενοχλήθηκε σωματικά και είπε όχι. Εχει νόημα η ακρίβεια ή την υποκαθιστά το δικαίωμα στην γκρίνια;

Τέλος, υπήρξε και ο περίφημος «Χασάπης», ο οποίος έπλεξε το εγκώμιο του πραγματικού ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα. Γνωστός ο κυνισμός του. Αλλά γι’ αυτά τα θέματα εκπλήσσονται μόνο οι πασόκοι. Μήπως να δουν την ταινία του Σταύρου Τσιώλη «Ας περιμένουν οι γυναίκες», που τα λέει όλα;

Τελικά, γιατί δεν μιλάνε στο ΠΑΣΟΚ πολιτικά για τη διαφθορά; Πολύ απλά, επειδή δεν έχουν πολιτικό πρόγραμμα. Γι’ αυτό θέλουν να διακριθούν φωνάζοντας – παριστάνοντας τους δικαστές και τους εισαγγελείς.