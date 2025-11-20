Γνωστή ηθοποιός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο το πρωί της Πέμπτης καθώς οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. η άδεια οδήγησης της είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία Αθηνών για παράνομη στάθμευση.
Γνωστή ηθοποιός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο το πρωί της Πέμπτης καθώς οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. η άδεια οδήγησης της είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία Αθηνών για παράνομη στάθμευση.
|Μπαράζ πληρωμών έως το τέλος του μήνα: Ποιοι παίρνουν 250€, συντάξεις, δώρο Χριστουγέννων και 18 επιδόματα
|Αποφύγετε τις αίθουσες δικαστηρίου – «Κούρεμα» προστίμων μέσω εξώδικης επίλυσης
|Voucher για οφειλέτες – επαγγελματίες: Πώς θα αποφύγετε την οικονομική κατάρρευση
|Χριστούγεννα 2025: Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
|Έρχονται «καμπάνες» για ΙRIS και φρένο στις ποινικές διώξεις για οφειλέτες που πτωχεύουν
|Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ
Με την έκδοση των νέων ελληνικών ταυτοτήτων, πολλοί πολίτες αναρωτιούνται πόσο προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Τα βιομετρικά στοιχεία, το chip και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά δεν λείπουν οι ανησυχίες για πιθανές παραβιάσεις ή κακόβουλη χρήση. Η νέα ταυτότητα διαφέρει ριζικά από την παλιά, καθώς έχει μέγεθος πιστωτικής κάρτας, είναι ανθεκτική και πιο ασφαλής. […]
Γνωστή ηθοποιός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο το πρωί της Πέμπτης καθώς οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. η άδεια οδήγησης της είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία Αθηνών για παράνομη στάθμευση.
Ένα τρίχρονο αγόρι τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από τις κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί ξέφυγε από την προσοχή του κηδεμόνα του και έπεσε από ύψος περίπου 2,5 μέτρων. Το αγοράκι διακομίστηκε με τραύμα στο κεφάλι στο Ιπποκράτειο […]
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ασκήθηκε στον 29χρονο ο οποίος ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο
Τις λούτσες, δηλαδή τις φυσικές ή τεχνητές επιφάνειες που κρατούν νερό (βρόχινο, υπόγειο ή από χιόνια), προτείνουν ως λύση για τους κτηνοτρόφους μέλη της AMKE «Λαλίτσα», οι οποίοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα Horizon Europe (RURACTIVE) για εφαρμόσιμες και πρακτικές λύσεις, με επίκεντρο τη διαχείριση του νερού των τοπικών κοινοτήτων του Ζαγορίου. «Τα τελευταία χρόνια, το νερό […]