Ελλάδα

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εισάγει το Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.), με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των εξετάσεων. Οι βασικές αλλαγές και διαδικασίες περιλαμβάνουν: 1. Πιλοτική και παραγωγική λειτουργία Το νέο σύστημα θα ξεκινήσει πιλοτικά σε ορισμένες Υπηρεσίες Μεταφορών και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλη τη […]