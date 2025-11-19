Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εισάγει το Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.), με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των εξετάσεων.
Οι βασικές αλλαγές και διαδικασίες περιλαμβάνουν:
1. Πιλοτική και παραγωγική λειτουργία
Το νέο σύστημα θα ξεκινήσει πιλοτικά σε ορισμένες Υπηρεσίες Μεταφορών και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα.
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, τα αποτελέσματα των εξετάσεων έχουν πλήρη ισχύ.
2. Προετοιμασία και προσέλευση υποψηφίων
Οι υποψήφιοι ελέγχουν τα στοιχεία τους σε πίνακες που αναρτώνται πριν την εξέταση.
Απαραίτητη η παρουσία του Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ή e-Δελτίου και έγκυρου εγγράφου ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης).
Σε περίπτωση διαφοράς στα στοιχεία, ο υποψήφιος αποκλείεται και επαναπρογραμματίζεται η εξέτασή του.
3. Έλεγχος ταυτοπροσωπίας
Επιτρέπεται η χρήση ψηφιακών ταυτοτήτων μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet με επαλήθευση QR code.
Προβλέπεται λήψη φωτογραφίας πορτρέτου του υποψηφίου και της πρώτης σελίδας του Δ.Ε.Ε./e-Δελτίου για την πρόληψη πλαστοπροσωπίας.
4. Κανονισμοί στην αίθουσα εξέτασης
Απαγορεύεται η χρήση κινητών, smartwatches, σημειώσεων, βιβλίων και οποιασδήποτε συσκευής ασύρματης επικοινωνίας.
Ο έλεγχος γίνεται με φορητές συσκευές ανίχνευσης για παράνομες κρυφές συσκευές (Wi-Fi, Bluetooth, 5G κ.λπ.).
Οποιαδήποτε παράβαση οδηγεί σε αποκλεισμό και αναγραφή στο Μηχανογραφικό Σύστημα για δύο χρόνια.
5. Διαδικασία εξέτασης
Ο υποψήφιος απαντά στις ερωτήσεις μέσω οθόνης αφής ή mouse.
Το σύστημα δημιουργεί τυχαίο ερωτηματολόγιο για κάθε υποψήφιο, διασφαλίζοντας μοναδικότητα των εξετάσεων.
Μετά την ολοκλήρωση, οι υποψήφιοι μπορούν να επανελέγξουν μη απαντημένες ερωτήσεις πριν λήξει ο χρόνος.
6. Ολοκλήρωση και πρακτικά
Οι επιτηρητές καταγράφουν το αποτέλεσμα στο Δ.Ε.Ε.: «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ».
Εκτυπώνεται ατομικό πρακτικό για κάθε υποψήφιο και συγκεντρωτικό πρακτικό με τα αποτελέσματα όλων των εξεταζόμενων.
7. Κυρώσεις
Παράνομη χρήση συσκευών, αντιγραφή ή βοήθεια από τρίτους οδηγεί σε αποβολή και υποχρεωτική επανεκπαίδευση.
Το Δ.Ε.Ε. και τυχόν εκδοθέντα e-Δελτία φράσσονται στο Μηχανογραφικό Σύστημα για δύο έτη, και ο υποψήφιος πρέπει να επανεξεταστεί θεωρητικά και πρακτικά.