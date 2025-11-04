Παρά τις ψηφιακές αναβαθμίσεις στις άδειες οδήγησης, χιλιάδες Έλληνες οδηγοί εξακολουθούν να κυκλοφορούν με το παλιό χάρτινο δίπλωμα. Η αντικατάστασή του είναι πλέον εύκολη διαδικασία, ωστόσο πολλοί αγνοούν ότι η ισχύς του έχει επίσημη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν αναγράφεται στο έντυπο: 19 Ιανουαρίου 2033.

Μετά από αυτή την ημερομηνία, η αντικατάσταση γίνεται υποχρεωτική. Οι ηλικιωμένοι οδηγοί πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η λήξη μπορεί να επέλθει νωρίτερα, μέχρι και το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Γιατί είναι απαραίτητο το πλαστικό δίπλωμα

Το κλασικό ροζ έγγραφο έχει ισχύ μόνο στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οδήγηση ή ενοικίαση οχήματος σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Αντίθετα, το πλαστικό δίπλωμα τύπου κάρτας περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κατόχου με λατινικούς χαρακτήρες και διαθέτει σύγχρονες δικλείδες ασφαλείας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ώστε να αποτρέπεται η πλαστογραφία.

Διαδικασία αντικατάστασης μέσω gov.gr

Η αντικατάσταση του παλιού διπλώματος μπορεί να γίνει εύκολα μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας gov.gr. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή ή δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά μέσα, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ΚΕΠ ή στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

Στην πλατφόρμα gov.gr, στην ενότητα Υπηρεσίες / Άδειες Οδήγησης, ο χρήστης συνδέεται μέσω TaxisNet και επιλέγει την επιλογή Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης. Εκεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα βήματα της διαδικασίας.

Αφού επιλεγεί η Έναρξη Διαδικασίας, το σύστημα καθοδηγεί τον χρήστη βήμα προς βήμα. Μετά τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης και την Αποδοχή, ζητείται η αποστολή φωτογραφίας και υπογραφής σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος εκδίδει το παράβολο ηλεκτρονικά και επιλέγει τον τρόπο παραλαβής του νέου διπλώματος. Στο τέλος, εμφανίζεται σύνοψη των στοιχείων για τελικό έλεγχο πριν την υποβολή.

Κόστος αντικατάστασης

Το παράβολο αντικατάστασης καταβάλλεται ηλεκτρονικά και ανέρχεται στα 30 ευρώ. Στα στοιχεία πληρωμής περιλαμβάνονται ο κωδικός πληρωμής, το ΑΦΜ, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας, το ΙΒΑΝ της τράπεζας, η κατηγορία παραβόλου και το ονοματεπώνυ