Η σταδιακή αντικατάσταση του χάρτινου διπλώματος οδήγησης από το νέο πλαστικοποιημένο έγγραφο εισέρχεται στην τελική ευθεία. Όσοι οδηγοί εξακολουθούν να κατέχουν το παλιό έντυπο δίπλωμα θα πρέπει, μέσα στα επόμενα χρόνια, να το παραδώσουν και να αποκτήσουν το νέο δίπλωμα σε μορφή κάρτας.

Υποχρεωτική αλλαγή ανά ηλικία:

Οδηγοί που συμπληρώνουν το 65ο έτος και έχουν ακόμη το παλιό δίπλωμα πρέπει να το αντικαταστήσουν.

Η ανανέωση μετά τα 65 γίνεται κάθε τρία χρόνια.

Μετά τα 80 έτη, απαιτείται επανέλεγχος κάθε δύο χρόνια, με εξέταση από παθολόγο, οφθαλμίατρο και πρόσθετες ειδικότητες όπως ωτορινολαρυγγολόγο, νευρολόγο ή ψυχίατρο.

Αντικατάσταση σε περίπτωση νέας κατηγορίας οχήματος:

Αν θέλετε να προσθέσετε νέα κατηγορία (π.χ. μοτοσικλέτα εκτός από Ι.Χ.), πρέπει να παραδώσετε το παλιό δίπλωμα και να αποκτήσετε το νέο, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι κατηγορίες σας.

Προθεσμία:

Η πλήρης κατάργηση των παλιών διπλωμάτων έχει οριστεί από την Ε.Ε. έως τις 19 Ιανουαρίου 2033.

Τα παλιά διπλώματα δεν περιέχουν λατινικούς χαρακτήρες, γεγονός που δυσκολεύει την αναγνώρισή τους στο εξωτερικό.

Διαδικασία:

Η αλλαγή και η ανανέωση μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, μειώνοντας την ταλαιπωρία στις δημόσιες υπηρεσίες.

Απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις όπως περιγράφεται για την ηλικία ή ανάλογα με την κατηγορία οχήματος.

Προγραμματίστε έγκαιρα:

Καλό είναι να προγραμματίσετε έγκαιρα την αντικατάσταση, ώστε να αποφύγετε καθυστερήσεις και να έχετε έγκυρο δίπλωμα, αναγνωρίσιμο και στο εξωτερικό.