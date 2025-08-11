Οι οδηγοί ηλικίας άνω των 70 ετών ενδέχεται να χάσουν την άδειά τους εάν αποτύχουν στο τριετές τεστ όρασης, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που αποσκοπούν στη μείωση του αριθμού των θανάτων στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Hδη η κυβέρνηση ετοιμάζει πακέτο αυστηρών αλλαγών, στη Μεγάλη Βρετανία, που θα δημοσιευτούν το φθινόπωρο στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής για την οδική ασφάλεια, παράλληλα με άλλα μέτρα, όπως η μείωση των ορίων οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Τα αναμενόμενα μέτρα έρχονται μήνες αφότου ένας ανώτερος ιατροδικαστής χαρακτήρισε τους ισχύοντες κανόνες για την όραση του Ηνωμένου Βασιλείου ως «αναποτελεσματικούς και μη ασφαλείς».

«Η κυβέρνηση των Εργατικών θα εφαρμόσει την πρώτη Στρατηγική Οδικής Ασφάλειας, επιβάλλοντας αυστηρότερες κυρώσεις σε όσους παρανομούν, προστατεύοντας τους χρήστες του οδικού δικτύου και αποκαθιστώντας την τάξη στους δρόμους μας».

Σε κάθε περίπτωση η κακή όραση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ικανότητά να οδηγείτε – ιδιαίτερα τη νύχτα.