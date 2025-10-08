Σημαντικές μεταβολές εισάγονται στις Θεωρητικές Εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης, καθώς έως τα τέλη του 2025 θα λειτουργήσει το νέο Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές για τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τη δικτυακή υποδομή, όπως ορίζονται από το ΥΠΥΜΕ και υπογράφονται από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Κυρανάκη, η λειτουργία της δικτυακής υποδομής στις Αίθουσες Θεωρητικών Εξετάσεων θα βασίζεται στην απομόνωση των υπολογιστών και στην ασφαλή σύνδεσή τους αποκλειστικά με τον Server του συστήματος.

Το νέο σύστημα διαθέτει αυξημένα επίπεδα ασφάλειας, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της διαδικασίας εξέτασης.

Στην Απόφαση του ΥΠΥΜΕ αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω σχετικής Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.), με εκτιμώμενο χρονικό σημείο ολοκλήρωσης στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Με το νέο Σύστημα, το οποίο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο, αναβαθμίζεται ποιοτικά η διαδικασία θεωρητικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών. Παρατίθενται συνοπτικά τα προτερήματα του νέου Συστήματος:

Κεντρικοποιημένη Διαχείριση : Αντικατάσταση των απομονωμένων σταθμών με ενιαίο κεντρικό Σύστημα που συντονίζει όλες τις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων της επικράτειας.

: Αντικατάσταση των απομονωμένων σταθμών με ενιαίο κεντρικό Σύστημα που συντονίζει όλες τις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων της επικράτειας. Αυτοματοποίηση : Εξάλειψη της χειρωνακτικής εισαγωγής στοιχείων υποψηφίων μέσω USB sticks και αρχείων Excel – το Σύστημα αντλεί αυτόματα τον προγραμματισμό και τα στοιχεία των υποψηφίων.

: Εξάλειψη της χειρωνακτικής εισαγωγής στοιχείων υποψηφίων μέσω USB sticks και αρχείων Excel – το Σύστημα αντλεί αυτόματα τον προγραμματισμό και τα στοιχεία των υποψηφίων. Ταυτοποίηση : Αυτόματη ανάκτηση και προβολή της ψηφιακής φωτογραφίας κάθε υποψηφίου για άμεση ταυτοπροσωπία.

: Αυτόματη ανάκτηση και προβολή της ψηφιακής φωτογραφίας κάθε υποψηφίου για άμεση ταυτοπροσωπία. Διαλειτουργικότητα σε Πραγματικό Χρόνο : Άμεση μεταφορά των αποτελεσμάτων της εξέτασης στο e-Δελτίο εκάστου υποψηφίου, εξαλείφοντας καθυστερήσεις και χειρωνακτικές εργασίες.

: Άμεση μεταφορά των αποτελεσμάτων της εξέτασης στο e-Δελτίο εκάστου υποψηφίου, εξαλείφοντας καθυστερήσεις και χειρωνακτικές εργασίες. Αυτόματη Ειδοποίηση Υποψηφίων : Ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματά τους μέσω e-mail και SMS αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

: Ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματά τους μέσω e-mail και SMS αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Σύγχρονο Τεχνολογικό Περιβάλλον : Μετάβαση σε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό με ενισχυμένη ασφάλεια και σταθερότητα.

: Μετάβαση σε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό με ενισχυμένη ασφάλεια και σταθερότητα. Ανάλυση Ποιότητας Ερωτήσεων : Πανελλαδική συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τον εντοπισμό προβληματικών ερωτήσεων με υψηλά ποσοστά αποτυχίας, οι οποίες ενδέχεται να χρήζουν επαναξιολόγησης.

: Πανελλαδική συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τον εντοπισμό προβληματικών ερωτήσεων με υψηλά ποσοστά αποτυχίας, οι οποίες ενδέχεται να χρήζουν επαναξιολόγησης. Στατιστική Παρακολούθηση : Αυτόματη ανίχνευση μη φυσιολογικών αποκλίσεων στα ποσοστά επιτυχίας ανά αίθουσα ή επιτηρητή, παρέχοντας δείκτες για πιθανά ζητήματα αδιαφάνειας της διαδικασίας.

: Αυτόματη ανίχνευση μη φυσιολογικών αποκλίσεων στα ποσοστά επιτυχίας ανά αίθουσα ή επιτηρητή, παρέχοντας δείκτες για πιθανά ζητήματα αδιαφάνειας της διαδικασίας. Ενισχυμένη Ασφάλεια : Επίπεδο ασφάλειας που διασφαλίζει την ακεραιότητα της διαδικασίας εξέτασης.

: Επίπεδο ασφάλειας που διασφαλίζει την ακεραιότητα της διαδικασίας εξέτασης. Offline Λειτουργικότητα: Δυνατότητα συνέχισης της εξέτασης ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής διακοπής του δικτύου, με αποθήκευση και μεταγενέστερη αποστολή των αποτελεσμάτων.

Με την επικείμενη ολοκλήρωση του νέου Συστήματος, απαιτείται η εγκατάσταση εκσυγχρονισμένου και αναβαθμισμένου εξοπλισμού στις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών.

«Καλείστε να μεριμνήσετε, το συντομότερο δυνατόν, στην προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού προκειμένου να επιτευχθεί ετοιμότητα θέσης σε λειτουργία του νέου Συστήματος με την ολοκλήρωση της ανάπτυξής του.»