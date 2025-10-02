1. Ελαττώστε ταχύτητα

Καθώς πέφτει η βροχή, αναμειγνύεται με ρύπους και λάδι στο οδόστρωμα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες ολισθηρότητας. Ο καλύτερος τρόπος να αποφύγετε την ολίσθηση είναι να ελαττώσετε ταχύτητα. Η οδήγηση με μικρότερη ταχύτητα επιτρέπει την μεγαλύτερη επαφή του πέλματος με το δρόμο, πράγμα που οδηγεί σε καλύτερη πρόσφυση.



2. Μάθετε πώς να ανακτήσετε τον έλεγχο μετά από μια ολίσθηση.

Η ολίσθηση μπορεί να προκύψει ακόμη και στους προσεκτικότερους οδηγούς. Αν το αυτοκίνητό σας γλιστρήσει θυμηθείτε να μην πατήσετε απότομα τα φρένα..



3. Κρατάτε απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο.

Η οδήγηση στη βροχή απαιτεί προσεκτική χρήση όλων των κύριων σημείων ελέγχου – τιμόνι, συμπλέκτη, φρένα και γκάζι – καθώς και μεγαλύτερο περιθώριο ασφάλειας για πιθανά λάθη και έκτακτες περιπτώσεις. Όταν ξεκινάτε ένα ταξίδι με βροχή, τα παπούτσια σας θα είναι βρεγμένα και θα γλιστράνε εύκολα από τα πεντάλ. Τρίψτε τις σόλες στο πατάκι του αυτοκινήτου πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα. Η απόσταση φρεναρίσματος στο βρεγμένο είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από ότι σε στο στεγνό.

Αφού απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση για το φρενάρισμα, είναι σημαντικό να μην κολλάτε στον μπροστινό σας. Κρατήστε κάτι περισσότερο από την απόσταση δύο αυτοκινήτων μεταξύ του αυτοκινήτου σας και του προπορευόμενου οχήματος.

4. Οδηγείτε στα ίχνη ενός προπορευόμενου αυτοκινήτου.

Αποφύγετε τη χρήση των φρένων σας. Όποτε είναι δυνατό ελαττώστε ταχύτητα παίρνοντας το πόδι σας από το γκάζι. Ανάψτε τα φώτα πορείας σας ακόμη και σε συνθήκες ελαφριάς βροχόπτωσης. Δεν βοηθούν μόνο να εσάς να βλέπεται το δρόμο, αλλά βοηθούν και τους άλλους οδηγούς να βλέπουν εσάς. Ανάβετε τα φώτα πορείας σας ώστε είστε αντιληπτοί από τα οχήματα που σας ακολουθούν.

5. Μάθετε πώς να αποφεύγετε και να αντιμετωπίζετε την υδρολίσθηση.

Η υδρολίσθηση συμβαίνει όταν ο ρυθμός συσσώρευσης του νερού μπροστά από τα ελασικά σας είναι μεγαλύτερος από αυτών που το βάρος του αυτοκινήτων σας είναι ικανό να απομακρύνει. Η πίεση του νερού αναγκάζει το όχημά σας να ολισθένει πάνω σε ένα λεπτό στρώμα νερού που δημιουργείται ανάμεσα στα ελαστικά σας και τον δρόμο. Σε αυτό το σημείο, το αυτοκίνητό σας μπορεί να χάσει πλήρως την επαφή του με τον δρόμο,διατρέχοντας τον κίνδυνο να γλιστρήσετε ή να βρεθείτε εκτός λωρίδας, ή ακόμη και εκτός δρόμου.

Αν αρχίστε να υδρολισθαίνει το αυτοκίνητο σας, μην φρενάρετε και μην στρίψετε απότομα. Αυτό θα μπορούσε να κάνει το αυτοκίνητό σας να γλιστρήσει. Χαλαρώστε το πόδι σας στο γκάζι μέχρι το αυτοκίνητο να ελαττώσει ταχύτητα και να μπορείτε να αισθανθείτε καλύτερη επαφή με το δρόμο. Αν χρειάζεται να φρενάρετε κάντε το απαλά με ελαφρές επαναλαμβανόμενες κινήσεις.

Σαφώς, στα καινούργια αυτοκίνητα με πολλαπλά συστήματα υποβοήθησης, αυτό το προλαβαίνουν τα νέα συστήματα που αποφεύγουν τα φαινόμενα απώλειας της πρόσφυσης.