Μπορεί μόλις τρεις στους δέκα Ελληνες να επισκέπτονται μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο και το 50% να περνά το κατώφλι ενός μουσείου μία με δύο φορές τον χρόνο, το 61% του συνόλου ωστόσο αναγνωρίζει τη συμβολή των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων στην ποιότητα ζωής τους, ενώ το 75% θεωρεί θετική τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει από την πανελλαδική έρευνα (τηλεφωνική και διαδικτυακή) με τη συμμετοχή 1.062 ενηλίκων που διεξήγαγε η εταιρεία Pulse για λογαριασμό του υπουργείου Πολιτισμού κατά το διάστημα 14 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν χθες από στελέχη της εταιρείας και του ΥΠΠΟ στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ΥΠΠΟ πραγματοποιεί δημοσκόπηση για τον πολιτισμό με στόχο την αξιολόγηση των πολιτικών, εισάγοντας τεχνοκρατική νοοτροπία και, κυρίως, λογική λογοδοσίας, καθώς καλούμε την κοινωνία να μας αξιολογήσει για το τι κάνουμε καλά και τι χρειάζεται βελτίωση», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επισημαίνοντας ότι «το ΥΠΠΟ υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποδομών από το 2019 με πάνω από 850 έργα και συνολική χρηματοδότηση άνω των 1,3 δισ. ευρώ».

Οι Ελληνες δεν προτιμούν το καλοκαίρι για τις επισκέψεις τους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως έδειξε η έρευνα, καθώς μόλις το 13% επιλέγει τη συγκεκριμένη εποχή, ποσοστό μειωμένο κατά 8% συγκριτικά με εκείνο που είχε καταγραφεί σε ανάλογη έρευνα, η οποία είχε διεξαχθεί τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Από τους μη τακτικούς επισκέπτες το 17% επιλέγει τους καλοκαιρινούς μήνες έναντι 22% της προηγούμενης έρευνας. Το 52% και το 46% αντιστοίχως δηλώνουν πως επισκέπτονται τους χώρους που τους ενδιαφέρουν χωρίς να τους απασχολεί η εποχή, με την άνοιξη να ακολουθεί στις προτιμήσεις με 19% για τους τακτικούς και 21% για τους μη τακτικούς επισκέπτες.

Στην κορυφή των θετικών αξιολογήσεων – με βάση την κλίμακα 1 έως 5 – βρίσκεται η «πρώτη ύλη» των μουσείων, τα ίδια τα εκθέματα, που το 66% των τακτικών επισκεπτών βρίσκει ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα (58% στους μη τακτικούς), με τους εργαζομένους και τις γνώσεις τους να ακολουθούν. Συγκεκριμένα, το 61% (και αντιστοίχως το 52%) διαμορφώνει θετική εικόνα για τη συμπεριφορά των εργαζομένων. Οι γνώσεις και πληροφορίες που παρείχαν απέσπασαν τη θετική και πολύ θετική γνώμη του 56% των τακτικών επισκεπτών, με το αντίστοιχο ποσοστό στους μη τακτικούς επισκέπτες να διαμορφώνεται στο 45%. Το 53% επίσης κρίνει θετικά την καθαριότητα και το 45% την ποιότητα των υπηρεσιών πληροφόρησης, ενώ η ευκολία πρόσβασης κινείται σε πιο χαμηλά επίπεδα στην αξιολόγηση (41% και 39%). Θετικό είναι το πρόσημο κατά την αξιολόγηση του ωραρίου λειτουργίας, με το 38% και το 34% αντιστοίχως να το κρίνουν θετικά.

«Αγκάθι» το εισιτήριο

Το κόστος του εισιτηρίου φαίνεται να αποτελεί «αγκάθι» καθώς το 25% τακτικών και μη επισκεπτών βαθμολογεί χαμηλά τα εισιτήρια, η τιμή των οποίων αυξήθηκε από την 1η Απριλίου, αν και το 34% των ερωτηθέντων τοποθετεί την τιμή των εισιτηρίων στη μεσαία θέση της κλίμακας αξιολόγησης και το 31% την κρίνει θετικά. Χαμηλά σχετικά βρίσκονται και η ποικιλία και η ποιότητα των αναμνηστικών στα πωλητήρια, με το 34% να διατυπώνει θετική άποψη και το 35% να τις χαρακτηρίζει μέτριες (αντίστοιχα 33% και 34% στους μη τακτικούς επισκέπτες).

Αν και το δείγμα της έρευνας δεν επέτρεψε να εξαχθούν συμπεράσματα για συγκεκριμένους χώρους και μουσεία, το αποτύπωμά της αξιολογείται ιδιαιτέρως θετικό, καθώς οι δείκτες ικανοποίησης για τις πολιτικές και τα έργα του ΥΠΠΟ σε όλα τα ερωτήματα είναι άνω του 50% και στις περισσότερες περιπτώσεις και άνω του 70%, εφόσον συμπεριληφθούν στην ανώτερη και ανώτατη βαθμίδα αξιολόγησης και οι απαντήσεις που εντάσσονται στη μεσαία.

Οι πρώτες κινήσεις εκ μέρους του υπουργείου για τη βελτίωση των υπηρεσιών του προς τους πολίτες έχουν ήδη δρομολογηθεί με την εφαρμογή δωρεάν ψηφιακής ξενάγησης σε 40 χώρους και σε οκτώ γλώσσες (συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής) από την 1η Απριλίου. Δρομολογείται παράλληλα η αξιοποίηση εικονικής πραγματικότητας σε μνημεία όπως ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο και η Ροτόντα, αλλά και η πρώτη εμπειρία με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας στην Ολυμπία από τον ΟΔΑΠ.