Αύξηση της επισκεψιμότητας και των εισπράξεων καταγράφηκε τον Μάιο του 2025 στα ελληνικά μουσεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 11,1% σε σχέση με τον Μάιο του 2024, οι επισκέπτες ελεύθερης εισόδου κατά 31,9% και οι εισπράξεις κατά 42,6%.

Αντίθετα, στους αρχαιολογικούς χώρους παρατηρήθηκε μικρή μείωση των επισκεπτών κατά 0,9%, ενώ οι επισκέπτες ελεύθερης εισόδου αυξήθηκαν κατά 15,7% και οι εισπράξεις κατά 46,3%.

Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, τα μουσεία παρουσίασαν αύξηση επισκεπτών κατά 1,3%, αύξηση επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 5,8% και σημαντική αύξηση των εισπράξεων κατά 42,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Στους αρχαιολογικούς χώρους, καταγράφηκε μείωση 2,5% στους επισκέπτες και 3,5% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 40%.