Η καμπάνια του Ζοράν Μαμντάνι για τον Δήμο της Νέας Υόρκης ήταν για όλους εμάς που την παρακολουθήσαμε ένα masterclass σύγχρονης πολιτικής επικοινωνίας. Η εκστρατεία του είχε δύο πυλώνες: μία καμπάνια στον δρόμο και μία παράλληλη στα social media. Ο Μαμντάνι βρισκόταν κάθε μέρα έξω και επικοινωνούσε με τους συμπολίτες του. Αυτή τη διάδραση με τον κόσμο την παρουσίαζε με μικρά βίντεο στο TikTok. Στην αρχή έπρεπε να συστήνεται. Με τον καιρό απλώς γύριζε προς τη μεριά αυτών που τον φώναζαν. Το επίθετό του έγινε και τραγούδι. Το τζιγκλ «το όνομά μου είναι Μαμντάνι» με χορευτικό ρυθμό έγινε trend και χιλιάδες άνθρωποι ανέβασαν βίντεο με τον εαυτό τους να το τραγουδάει και να το χορεύει στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Η εκλογή του Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη ήταν μια αδιαμφισβήτητη «λάμψη φωτός» για τους δημοκράτες πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και για όσους στον κόσμο νιώθουν την ασφυξία που προκαλεί το «φαινόμενο Τραμπ». Το ερώτημα που τίθεται – και τίθεται ήδη και στην Ελλάδα – είναι αν το «φαινόμενο Μαμντάνι» μπορεί να αναπαραχθεί, να γίνει παράδειγμα για κόμματα και πολιτικούς σε άλλες χώρες, όπως κάποτε επιχείρησαν πολλοί να αντιγράψουν τον Τραμπ. Με αντίστροφη φυσικά κατεύθυνση, αλλά με την ίδια λογική της «μεταφοράς μοντέλου».

Η μεγάλη συζήτηση για τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι δεν αφορά τη νίκη του στις εκλογές·άλλωστε, δεν συνιστά έκπληξη ένας ακόμη νεοϋορκέζος δήμαρχος από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών· αλλά το πώς κέρδισε. Κάθε τι που σχετίζεται με την υποψηφιότητά του προκαλεί από μόνο του το ενδιαφέρον και κάθε τι, από μόνο του, θα μπορούσε να αποτελεί λόγο για να χάσει τις εκλογές: η ιδιότητά του ως μετανάστη, η θρησκεία, το νεαρό της ηλικίας, η πολιτική του ιδεολογία για τα δεδομένα των ΗΠΑ, η ριζοσπαστική ατζέντα, οι μικρές δωρεές. Κι όμως, όλα τα αντιδημοφιλή χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς του, συνδυαζόμενα με μία door-to-door καμπάνια με έντονη ορατότητα, grassroots visuals και pop αναφορές, μετατράπηκαν σε συγκριτικό πλεονέκτημα και του έφεραν μία νίκη με έντονο πολιτικό συμβολισμό.

Η εκλογή του Ζοράν Μαμντάνι ως δημάρχου της Νέας Υόρκης γεννά εύλογα το ερώτημα αν κάτι αντίστοιχο θα μπορούσαμε να δούμε και στη χώρα μας. Αν δηλαδή ένας καλλιτέχνης, ράπερ, τράπερ ή κάτι αντίστοιχο, θα μπορούσε να φτάσει και στην Ελλάδα στην κατάληψη ενός σημαντικού πολιτικού αξιώματος με λόγο καταγγελτικό κατά της εξουσίας και απέναντι στο ένοχο για όλα τα δείνα σύστημα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε ο Λεξ να εκλεγεί δήμαρχος Θεσσαλονίκης; Πιθανότατα και ίσως είναι και θέμα χρόνου να παρακολουθήσουμε και εδώ μία εκλογική αναμέτρηση με αυτά τα χαρακτηριστικά.