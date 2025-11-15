Η καμπάνια του Ζοράν Μαμντάνι για τον Δήμο της Νέας Υόρκης ήταν για όλους εμάς που την παρακολουθήσαμε ένα masterclass σύγχρονης πολιτικής επικοινωνίας. Η εκστρατεία του είχε δύο πυλώνες: μία καμπάνια στον δρόμο και μία παράλληλη στα social media. Ο Μαμντάνι βρισκόταν κάθε μέρα έξω και επικοινωνούσε με τους συμπολίτες του. Αυτή τη διάδραση με τον κόσμο την παρουσίαζε με μικρά βίντεο στο TikTok. Στην αρχή έπρεπε να συστήνεται. Με τον καιρό απλώς γύριζε προς τη μεριά αυτών που τον φώναζαν. Το επίθετό του έγινε και τραγούδι. Το τζιγκλ «το όνομά μου είναι Μαμντάνι» με χορευτικό ρυθμό έγινε trend και χιλιάδες άνθρωποι ανέβασαν βίντεο με τον εαυτό τους να το τραγουδάει και να το χορεύει στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Για να χτίσεις μια τέτοια διασκεδαστική καμπάνια πρέπει βέβαια να έχεις μεγάλο επικοινωνιακό ταλέντο. Και ο Μαμντάνι το έχει. Μαζί με χιούμορ και ευφυΐα, που αναδείχθηκαν όλο αυτό το διάστημα. Ναι, έχει χαρακτηριστικά σταρ. Είναι όμως και πολιτικός με ισχυρές απόψεις και πολύ καλό πολιτικό κριτήριο. Ετσι, οργάνωσε μια καμπάνια επικεντρωμένη στα 4 θέματα που ήθελε να αναδείξει και που όλα οδηγούσαν σε ένα μήνυμα: να κάνουμε την πόλη προσιτή, να μπορεί ο κόσμος να ζήσει σε αυτήν καλά και να τη χαίρεται.

Τα βίντεο της καμπάνιας του, είτε παρουσίαζαν σύντομα τις πολιτικές θέσεις του είτε ήταν διασκεδαστικά στιγμιότυπα, αποκλείεται να τα προσπερνούσες καθώς σκρόλαρες στο κινητό σου. Το αγαπημένο μου είναι ένα που τον δείχνει να μπαίνει με το σκούρο κοστούμι και τη γραβάτα του στο παγωμένο νερό και να υπόσχεται «πάγωμα ενοικίων» καθώς πραγματικά τουρτουρίζει! Γελάς, συμπάσχεις μαζί του, αλλά λαμβάνεις και το μήνυμα!

Αξίζει να σημειώσουμε και το πώς αξιοποίησε τη σχέση που έχουν οι Νεοϋορκέζοι με το φαγητό. Πήγαινε σε εστιατόρια κάθε εθνικής κουζίνας, αλλά δοκίμαζε και street food σε διάφορα σημεία της πόλης. Σκέφτεστε κάποιο οικείο περιβάλλον για ζεστή κουβέντα για τα προβλήματα του κόσμου με πρώτο την ακρίβεια;

Πάμε τώρα στην κινητοποίηση των νέων που πέτυχε ο Μαμντάνι. Στην ουσία, τους έδωσε μία ευκαιρία κοινωνικοποίησης καλώντας τους να γίνουν μέρος της εκστρατείας. Το Κυνήγι Θησαυρού που οργάνωσε και αναστάτωσε ευχάριστα την πόλη έβγαλε από τα σπίτια τους χιλιάδες ανθρώπους που διασκέδασαν, γνωρίστηκαν με άλλους και είχαν την ευκαιρία να κουβεντιάσουν και για πολιτική. Το ίδιο συνέβη με τις θεματικές βραδιές σε μπαρ και κλαμπ. Ο Μαμντάνι δημιούργησε μια κοινότητα. Αυτό που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις.

Και τώρα πάμε στο μεγάλο ερώτημα. Μπορεί αυτό το masterclass επικοινωνίας να το αξιοποιήσουν πολιτικοί σε άλλες χώρες; Σίγουρα υπάρχουν στοιχεία που αξίζει να αντιγράψουν. Οχι απεραντολογίες και οραματικές εξαγγελίες στα προγράμματα. Συγκεκριμένες προτάσεις για τα θέματα που καίνε τον κόσμο. Οχι άλλη γκρίνια και άρνηση. Αυτά ας τα αφήσουν στη λαϊκιστική Δεξιά. Οπως μας έδειξαν και οι εκλογές στην Ολλανδία τώρα λέμε πάλι «Yes we can».

Αλλά καθώς τα γράφω αυτά θυμάμαι τη γιαγιά μου που συχνά σχολίαζε πως «βάζει κι η μυλωνού τον άντρα της με τους πραματευτάδες»! Θα πάρουν διδάγματα και ιδέες διάφοροι αλλά ο μονίμως αγανακτισμένος Μελανσόν (για να πούμε ένα παράδειγμα) δεν μπορεί να αντιγράψει τον γοητευτικό και χαμογελαστό Ζοράν Μαμντάνι. Είναι το χάρισμα φίλε! Αυτό που δεν αντιγράφεται δυστυχώς.

Ο Χάρης Γούλιος είναι επικοινωνιολόγος, διευθυντής Marketing της Alter Ego Media