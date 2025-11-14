Στρατηγική επιστροφής στο δίπτυχο «παραδοτέα – θετική ρητορική» με ταυτόχρονες προσπάθειες απομάκρυνσης από τον δημόσιο διάλογο όσων πληγώνουν την κυβερνητική εικόνα (μαζί και τη γαλάζια συνοχή) χάραξε το Μέγαρο Μαξίμου για το επόμενο δίμηνο. Στον πυρήνα της πρωθυπουργικής τακτικής – με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανεβάζει στροφές στις δημόσιες παρεμβάσεις τουλάχιστον έως το τέλος του έτους – μπαίνει η εικόνα της «κυβερνησιμότητας», ένα αφήγημα το οποίο, όπως αναγνωρίζουν στελέχη της ΝΔ, χρειάζεται επειγόντως ενίσχυση.

Σύμφωνα με βουλευτές της ΝΔ, δεν αρκεί πια η έμφαση της κυβέρνησης στην «έλλειψη εναλλακτικής πρότασης» από την αντιπολίτευση, εξού και τελευταία όλο και περισσότεροι απευθύνονται σε υπουργούς αλλά και στο πρωθυπουργικό περιβάλλον ζητώντας είτε ενημέρωση για την πορεία των τοπικών θεμάτων (τα έργα υποδομής, π.χ.) είτε προτεραιοποίησή τους. Κι αυτό, διότι έχουν ανάγκη από επιχειρήματα προς τους ψηφοφόρους τους κατά τη διαχείριση της γκρίνιας στις εκλογικές περιφέρειές τους. Ενδεικτικό είναι επίσης το γεγονός ότι προσωπικά ο Μητσοτάκης επιχειρεί σε κάθε ευκαιρία να στέλνει πολιτικά μηνύματα με ορίζοντα εκλογών. Το έκανε από τη Ροδόπη, το έκανε και χθες από την Ελευσίνα, με την αποστροφή ότι «θα ζητήσουμε από τους πολίτες να θυμηθούν αυτά που τους είπαμε ότι θα κάνουμε το 2023 και να αντιπαραβάλουν με το πραγματικό αποτέλεσμα της πολιτικής μας». Σε συνέχεια της εκδήλωσης παραλαβής τριών νέων αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Μητσοτάκης στάθηκε σε έργα τοπικού ενδιαφέροντος: στην ενδεχόμενη μεταφορά του λιμανιού της Ελευσίνας κοντά στα ναυπηγεία, προκειμένου να απελευθερωθεί η λιμενική ζώνη και να αποδοθεί στον Δήμο, στη δημοπράτηση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά πριν από το τέλος του 2025 και στον προαστιακό σιδηρόδρομο.

Περιοδείες όπου υπάρχει ανοιχτή πληγή

Οι περιοδείες επανέρχονται στην «ημερήσια διάταξη» του Μαξίμου, με φόντο τις κυλιόμενες μετρήσεις που δείχνουν ότι παρά τις επίμονες πιέσεις της ΝΔ ο Μητσοτάκης κρατά απόσταση ασφαλείας από τους πολιτικούς αντιπάλους του (εξακολουθεί να μάχεται, για παράδειγμα, με τον «Κανέναν» στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία). Με άλλα λόγια, τα γκάλοπ καθορίζουν ως έναν βαθμό και τους πρωθυπουργικούς προορισμούς, αφού στόχος είναι η «φροντίδα» στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Σύμφωνα με ενημερωμένα στελέχη, ο Βορράς αποτελεί ανοιχτή, και ίσως την πιο προβληματική, πληγή για τη ΝΔ – «υπάρχουν νομοί με άσο μπροστά στο ποσοστό μας», λέει γαλάζιος της Μακεδονίας. Επιπλέον οι λαϊκές γειτονιές και της Αττικής και του Πειραιά επιφυλάσσουν ανησυχητικές πιέσεις («κατάρρευση δεν καταγράφουμε, αλλά…», σημειώνει με νόημα βουλευτής), ενώ η ψαλίδα Αττικής – περιφέρειας ως προς τις επιδόσεις της ΝΔ προβληματίζει εντόνως τον κομματικό μηχανισμό. Στον αναβρασμό της περιφέρειας έχει οδηγήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους χειρισμούς στην υπόθεση των ΕΛΤΑ να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το κλίμα, ενώ τις δυσκολίες που παραμένουν στο εσωτερικό της ΝΔ (σε επίπεδο συντονισμού της περιφέρειας με τα κεντρικά, για παράδειγμα) μαρτυρά μια παραλίγο, βαριά ήττα στις εκλογές της ΚΕΔΕ.

Αναζητούνται αντίδοτα στη δυσαρέσκεια

Σε αυτό το περιβάλλον αναζητούνται αντίδοτα στην έκφραση κοινωνικής δυσαρέσκειας. Ενα από αυτά, το μπαράζ «θετικών» αναφορών που επιχειρούνται προς κρίσιμες εκλογικά περιοχές αλλά και ακροατήρια. Ο Μητσοτάκης επίσης φέρνει στο προσκήνιο την οικονομία, παρότι η ακρίβεια εξακολουθεί να λειτουργεί ως μαύρη τρύπα: αναφορές υπήρξαν και χθες στα μέτρα της ΔΕΘ με δεσμεύσεις ότι «η πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων», ενώ το κόστος ζωής μπαίνει σήμερα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει καταθέσει ερώτηση για την ακρίβεια.