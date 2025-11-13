Σε στάση αναμονής βρίσκονται οι ιδιώτες Προσωπικοί Ιατροί, καθώς, έπειτα από τρία και πλέον χρόνια από τη θέσπιση του θεσμού που αποσκοπεί στη δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα για όλους τους πολίτες, καλούνται το επόμενο διάστημα να αποφασίσουν εάν θα ανανεώσουν τη σύμβασή τους με τον ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, στα νέα συμβόλαια φαίνεται να έχουν ενταχθεί αιφνιδιαστικά πρόσθετες υποχρεώσεις για τους γιατρούς, γεγονός που ήδη προκαλεί διαμαρτυρίες ακόμη και από τους πλέον θερμούς υποστηρικτές του θεσμού.

«Αγκάθι» η νέα σύμβαση

Πιο συγκεκριμένα, το σημείο του σχεδίου σύμβασης που έχει περιέλθει σε γνώση των γιατρών και προκαλεί αναστάτωση αφορά τη νέα υποχρέωσή τους να παρέχουν δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσίες, θέμα που θα τεθεί επί τάπητος στην επικείμενη συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Οπως καταγγέλλει η Ελληνική Ακαδημία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρότι οι νέες συμβάσεις δεν έχουν ακόμη υπογραφεί, έχουν ήδη ανανεωθεί οι «ερωταπαντήσεις» στη σχετική πλατφόρμα, όπου αναφέρεται ότι «ο ιατρός έχει την υποχρέωση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κατά την κρίση του διαπιστώνεται αντικειμενική αδυναμία του δικαιούχου να προσέλθει στο ιατρείο, να παρέχει κατ’ οίκον υπηρεσίες χωρίς επιπλέον αμοιβή».

Υπό αυτές τις εξελίξεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν ότι «χωρίς πρόσθετη κατά πράξη αποζημίωση για κατ’ οίκον επισκέψεις και ρυθμιστικό πλαίσιο γι’ αυτές, η υποχρέωση αυτή δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή και θα τορπιλίσει τη νέα σύμβαση». Στο πλαίσιο αυτό, επικαλούνται το παράδειγμα της Κύπρου αλλά και της Πορτογαλίας, όπου τα ζητήματα αυτά έχουν ρυθμιστεί επιτυχώς.

Χαμηλές αμοιβές

Παράλληλα, οι ήδη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί θέτουν εκ νέου το θέμα της αναπροσαρμογής των κατά κεφαλήν αποζημιώσεων, υποστηρίζοντας πως παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές συγκριτικά με εκείνες των ευρωπαίων συναδέλφων τους.

Για την ιστορία, η αμοιβή τους διαμορφώνεται βάσει ηλικιακών κριτηρίων – 20 ευρώ κατ’ έτος για κάθε εγγεγραμμένο πολίτη έως 50 ετών, 30 ευρώ για πολίτες έως 70 ετών και 45 ευρώ για άτομα άνω των 70 ετών – με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο αποζημιώνονται με περίπου 57.000 ευρώ ετησίως.

Οι μη ικανοποιητικές αποδοχές των ιδιωτών λειτουργών του Ιπποκράτη αντικατοπτρίζονται άλλωστε και στο χαμηλό ποσοστό ένταξής τους στον θεσμό: από τους συνολικά περίπου 4.000 παθολόγους και γενικούς ιατρούς που δραστηριοποιούνται στην κοινότητα, μόλις 1.454 έχουν εγγραφεί ως Προσωπικοί Ιατροί.

Αυτός ήταν, άλλωστε, και ο λόγος που η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αναζήτησε στα χρόνια που μεσολάβησαν εναλλακτικές λύσεις για να καλύψει τα γεωγραφικά κενά στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ετσι, εκτός από την ένταξη των ιατρών του ΕΣΥ, των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ η «δεξαμενή» των Προσωπικών Ιατρών γέμισε δυναμικά με την ένταξη των ειδικευόμενων γιατρών Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και των Προσωπικών Ιατρών Υποχρεωτικής Θητείας (δηλαδή των πρώην αγροτικών γιατρών).

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σήμερα δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας 5.445 Προσωπικοί Ιατροί (εκ των οποίων οι 4.001 υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα). Παράλληλα όμως, σταδιακή αύξηση καταγράφεται και στους εγγεγραμμένους πολίτες, οι οποία ανέρχονται σήμερα σε 5.191.799. Εντούτοις το 36,8% των δικαιούχων απέχει (κατ’ επιλογή ή κατ’ ανάγκη) από τον θεσμό.

Μία πιο αναλυτική ματιά των ίδιων στοιχείων εντούτοις δείχνει ότι οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας είναι και αυτοί που έχουν «επενδύσει» περισσότερο στον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού.

Πιο συγκεκριμένα το 78,5% των ατόμων ηλικίας 70 ετών και άνω είναι εγγεγραμμένοι ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την ηλικία ομάδα 17 – 49 ετών είναι μόλις 45,7%. Οι πολίτες όμως που φαίνεται να… πείθονται λιγότερο, καθώς το ποσοστό εγγεγραμμένων παραμένει στάσιμο, είναι όσοι ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 50 – 69 ετών, με τους ιθύνοντες στην οδό Αριστοτέλους να τονίζουν ότι πρόκειται για την πιο «δύσκολη» ομάδα, καθώς έχουν εκπαιδευτεί να επισκέπτονται τον γιατρό μόνον εάν δεν αισθάνονται καλά.

Και επικαλούνται ως παράδειγμα την υψηλότερη πρόωρη θνητότητα από καρκίνο του μαστού στις γυναίκες 55 – 69 ετών, που αποκαλύπτει τη χρόνια αποχή από την πρόληψη.