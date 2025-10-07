Στις Παθολογικές Kλινικές εντοπίζουν οι ασθενείς, οι οποίοι πρόσφατα νοσηλευτήκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα μεγαλύτερα προβλήματα, με αποτέλεσμα να δίνουν χαμηλότερο βαθμό ικανοποίησης σε σύγκριση με άλλες νευραλγικές κλινικές, όπως είναι οι Καρδιολογικές και οι Χειρουργικές.

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της ανάλυσης των 14.882 ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν ισάριθμοι ασθενείς αξιολογώντας τις υπηρεσίες του ΕΣΥ, με τους τεχνοκράτες στην οδό Αριστοτέλους να αποδίδουν την εκφραζόμενη αυτή χαμηλή ικανοποίηση στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται σε αυτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πάντως, και παρά τα σημεία κριτικής, το ΕΣΥ συνολικά λαμβάνει υψηλή… βαθμολογία σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε χθεσινή κοινή συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Υγείας και Ψηφιακής Μεταρρύθμισης. Μάλιστα, όταν οι ερωτήσεις εστιάζουν στην επάρκεια ιατρικού προσωπικού και εξοπλισμού το ποσοστό ικανοποίησης διαμορφώνεται σε 91% και 84% αντιστοίχως. Αντιθέτως, αδύνατα σημεία αναδεικνύονται η σίτιση (48% δήλωσε ικανοποιημένο) αλλά και η επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού (61%).

Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι η χαμηλή ανταπόκριση στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (μόλις 1 στους 5 ασθενείς απάντησε)… θολώνει την εικόνα, καθώς το δείγμα είναι περιορισμένο. Εξ ου άλλωστε και η ηγεσία στην οδό Αριστοτέλους απευθύνει κάλεσμα προς τους πολίτες για μεγαλύτερη συμμετοχή, επιμένοντας ότι η αξιολόγηση αποτελεί «πυξίδα» για ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Ηλεκτρονικά ραντεβού

Την ίδια στιγμή, χρήσιμο «εργαλείο» για τους πολίτες αποδεικνύεται στην πράξη το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού. Ηδη κατά τις πέντε πρώτες ημέρες λειτουργίας του είχαν προγραμματιστεί (μέσω της τηλεφωνικής γραμμής «1566», του «myHealthApp» και της ιστοσελίδας «finddoctors.gov.gr») 200.000 ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας αλλά και με ιδιώτες συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ σήμερα μόνον οι χρήστες του «myHealthApp» υπολογίζονται σε 1,6 εκατ.

Εν τω μεταξύ, καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της διαθεσιμότητας των ραντεβού έχει παίξει η πρόσφατη απόφαση που ορίζει ότι οι γιατροί του ΕΣΥ υποχρεούνται να εξυπηρετούν 12 ραντεβού εβδομαδιαίως. Το μέτρο αυτό αναμένεται να προσθέσει επιπλέον 7 εκατ. ραντεβού ετησίως μειώνοντας έτσι τις λίστες αναμονής.