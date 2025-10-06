Η Ελλάδα προχωρά σε μια νέα εποχή στην υγειονομική περίθαλψη με την ψηφιακή και απλοποιημένη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ. Πλέον, οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν ραντεβού με γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ένα μόνο κλικ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο TikTok, ανέφερε πως «το ΕΣΥ αλλάζει».

«Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ; Μπαίνεις στο finddoctors.gov.gr ή στο My Health App ή απλά καλείς στο 1566. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι τώρα μπορείς να κλείσεις ραντεβού και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Διαλέγεις ειδικότητα, κλείνεις ραντεβού γρήγορα, εύκολα και κυρίως δωρεάν. Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού και έγιναν πάνω από 300.000 τηλεφωνικές κλήσεις», σημειώνει σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ο πρωθυπουργός.

«Τώρα που προσθέσαμε και τα νοσοκομεία πήγαμε από τα 3.000.000 διαθέσιμα ραντεβού στα 10.000.000 διαθέσιμα ραντεβού. Και αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως. Το ΕΣΥ αλλάζει».