Επρεπε να κατέβουν οι αγρότες στην Αθήνα για να ανακοινώσει η κυβέρνηση την αύξηση σε μόνιμη βάση κατά 50% για το μέγιστο όριο των λίτρων επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου, όσον αφορά την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης;

Τόσο καιρό γιατί δεν το έκανε; Αναπάντητα είναι τα ερωτηματικά των αγροτών, που διεκδικούσαν χρόνια τώρα, αυτή τη μείωση, κι όλο δικαιολογίες έβρισκε η κυβέρνηση για να μην ικανοποιήσει το αίτημα, που δεν τους λύνει βέβαια και κανένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά πες ότι είναι κάτι και αυτό. Μ’ αρέσει που ο Κυριάκος, χθες, ημέρα του συλλαλητηρίου των αγροτών στην Αθήνα, βρέθηκε για περιοδεία στη Ροδόπη όπου δήλωσε, λέει, «είμαστε σε συνεχή διαβούλευση για το πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα».

Οχι άλλη διαβούλευση αρχηγέ – με διαβούλευση δεν χόρτασε κανείς. Αποφάσεις θέλουν οι αγρότες…

Μαθήματα πολιτικού μάρκετινγκ

Εν αρχή, να βγάλω το καπέλο που δεν φοράω (chapeau που λένε και οι Γάλλοι) στον πρόεδρο εξ εφέδρων Τσίπρα, για το μοναδικό πολιτικό μάρκετινγκ που εφαρμόζει σχετικά με το «παραμύθι με… όνομα», την «Ιθάκη» όπως το επιγράφει. Ο άνθρωπος παραδίδει μαθήματα σε όλους τους υπόλοιπους του πολιτικού μας συστήματος, για το πώς μπορεί να γίνει η δουλειά, με ελάχιστο κόστος, αλλά με σοβαρό αποτέλεσμα, ποσοτικά και ποιοτικά. Εχει εδώ κι έναν μήνα που μας βομβαρδίζει με το βιβλίο, πότε με τον πρόλογο, πότε με τον επίλογο, πότε με το διάβασμα και πότε με βιντεάκια, και με τον τρόπο αυτό έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο ενδιαφέρον, το οποίο θα το δείτε να μεταφράζεται σε απίθανες πωλήσεις. Ουρές θα κάθονται οι οπαδοί έξω από τα βιβλιοπωλεία, να καταθέσουν τα 28 ευρώπουλα, προκειμένου να αγοράσουν το «παραμύθι» του αρχηγού. Δεν ξέρω αν είναι δική του η έμπνευση, αλλά όποιος το σχεδίασε όλο αυτό είναι πολύ επαγγελματίας. Αν και τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, νομίζω ότι έχει βάλει το χέρι της η Publicis, η μεγάλη πολυεθνική που εδρεύει στο Παρίσι και είχε αναλάβει ως γνωστόν το rebranding, του Τσίπρα…

Το παραμύθι πάει σύννεφο

Οπως έχουμε ξαναπεί, το «παραμύθι με… όνομα» είναι στο πλαίσιο αυτού του rebranding, και προηγείται της ίδρυσης του καινούργιου κόμματος. Θεωρήθηκε απαραίτητο, προκειμένου να εξηγήσει ο εξ εφέδρων πρόεδρος Αλέξης πώς τα έκανε… σαν τα μούτρα του, το διάστημα 2015-2019, και πληρώνουμε ακόμη τα (γνωστά) «κερατιάτικα»…

Αλλά το παραμύθι εξακολουθεί να πηγαίνει σύννεφο. Χθες ας πούμε κυκλοφόρησε ότι στην παρουσίαση του βιβλίου, στις 3 Δεκεμβρίου, στο «Παλλάς», βολιδοσκοπείται να βρίσκεται στο πάνελ η… Άνγκελα Μέρκελ, η οποία, στο δικό της βιβλίο, είχε και μιάμιση σελίδα με σχετικώς καλά λόγια για τον πρόεδρο εξ εφέδρων Τσίπρα. Κι ότι αν για κάποιο λόγο αρνηθεί, όπερ και το πιθανότερο, οι διοργανωτές, δηλαδή ο ίδιος, έχουν και άλλη επιλογή, εκ Γερμανίας: τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, ο οποίος έπαιξε κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2015, και προ μηνών είχε δηλώσει ότι «όπως συχνά συμβαίνει στην πολιτική ο Κυριάκος Μητσοτάκης δρέπει τους καρπούς της σποράς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φυσικά ήταν συνδεδεμένη με πολύ μεγάλες θυσίες». Κι αν δεν του «κάτσει» ούτε ο Σουλτς, εξετάζεται λέει το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο τότε κομισάριος επί των Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί – αυτός είναι εύκολος, λόγω Publicis…

Οι τρεις που έριξαν πόρτα

Αλλά υπάρχουν και Ελληνες, τους οποίους το γνωστό συστηματάκι που τον περιβάλλει έχει βάλει στην κυκλοφορία, προκειμένου προφανώς να τους εκθέσει. Τους αναφέρω κατά σειρά: Προκόπης Παυλόπουλος, Γιώργος Παπανδρέου, Γιάννης Στουρνάρας. Εχουμε και λέμε:

– με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας συνομίλησα χθες το μεσημέρι. Μου διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα βρίσκεται στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου, πράγμα που και εγώ το θεωρώ απίθανο. Είναι δυνατόν, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας να αναλαμβάνει ρόλο… σπόνσορα ενός βιβλίου, έστω κι αν το βιβλίο είναι του συγκεκριμένου, πρώην πρωθυπουργού; Δεν είναι. Οπότε 0-1, το σκορ.

– ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος ούτε πρόσκληση έλαβε, ούτε κανείς τον βολιδοσκόπησε, όπως εγκύρως ενημερώθηκα, φυσικά ΔΕΝ πρόκειται να είναι στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου. Γιατί έχει συγκεκριμένη άποψη για τα πράγματα σχετικά με τη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, και επειδή ο δικός του αγώνας για τη διάσωση της χώρας υπονομεύτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Και επιπλέον κάνει λάθος, όποιος συγχέει την ευγένεια και τον αστικό πολιτισμό του με παραγραφή της ιστορικής μνήμης, και ειδικότερα τις φασιστικές μεθόδους, με τους τραμπουκισμούς, τους ξυλοδαρμούς κ.λπ. που χρησιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, κατά των στελεχών του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2010-2012. Συνεχίζουμε, 0-2 το σκορ.

– ο Γιάννης Στουρνάρας, προφανέστατα επίσης, δεν θα είναι μεταξύ των συμπαρουσιαστών του βιβλίου. Επειδή μόνο αυτός ξέρει τι πέρασαν το διάστημα 2015-2019, κι αυτός και η οικογένειά του, από το «καθεστώς» Τσίπρα. Τον πόλεμο που δέχτηκε και τον αγώνα που έδωσε για να αποτρέψει τη χρεοκοπία της χώρας, με τα νταηλίκια και τους ψευτοπαλικαρισμούς της τότε κυβέρνησης κατά των δανειστών, όταν εκείνος, εν συνεχεία έτρεχε και δεν έφτανε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα. Και δεν βάζω καν στην εξίσωση τη σκευωρία με τη Novartis… Σκορ; 0-3!

Ψάξτε γι’ άλλους παιδιά, αυτοί οι τρεις έριξαν ήδη πόρτα…

Νέο βιβλίο

Πιάσαμε τα βιβλία τώρα και δεν έχει τελειωμό το πράγμα. Καινούργιο βιβλίο εκδόθηκε στη μικρή μας πόλη και συγγραφέας του είναι ένας παλιός γνώριμος – ο Τάκης Ρουμελιώτης. Πρώην υπουργός του Ανδρέα, τραπεζίτης, οικονομολόγος, και παρ’ ολίγον υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Τάκης, συνέγραψε βιβλίο – έκπληξη για την τεχνητή νοημοσύνη! Το «μεταθέτει» στο πεδίο των υπερδυνάμεων και αυτό το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Τίτλος του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση είναι «Τεχνητή Νοημοσύνη –

Ο αγώνας ΗΠΑ – Κίνας για την πρωτοκαθεδρία» και το παρουσιάζει και αυτός (όπως και ο Στ. Θεοδωράκης το δικό του) δύο ημέρες πριν από τον Τσίπρα, την 1η Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, στο ξενοδοχείο Electra Palace της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου στην Πλάκα.

Για το βιβλίο (εδώ είναι το ενδιαφέρον, σε σχέση με τα προαναφερόμενα για το βιβλίο Τσίπρα…) θα μιλήσουν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακαδημαϊκός και επίτιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Μιχάλης Σάλλας και ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Η Κίμπερλι και ο Μπαμπινιώτης

Αλλοι όπως εγώ ασχολούμαστε με τα βιβλία των πολιτικών, το life style ασχολείται – και μάλιστα έντονα – με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία εντυπωσιάζει με την πληθωρικότητά της. Για παράδειγμα χθες, μου έδειξε η γυναίκα μου, την ανάρτηση του πανευτυχή ιδιοκτήτη ενός lunch bar cafe στην περιοχή των Αμπελοκήπων, το οποίο επισκέφθηκε η κ. Γκιλφόϊλ το μεσημέρι της Δευτέρας. Η πρέσβειρα φωτογραφήθηκε μαζί του, χαμογελαστή και χαρούμενη και προφανώς δεν είχε κανένα πρόβλημα να αναρτήσει τη φωτογραφία τους στα social media, ο ιδιοκτήτης. Γιατί όμως αναφέρω συνεχώς πρέσβειρα στην είδηση; Διότι διάβασα Μπαμπινιώτη. Ο καθηγητής, σε ένα κείμενο που απέπνεε όρεξη, μας έβαλε όλους στην θέση μας. Κι αυτούς που αποκαλούν πρέσβη την κ. Γκίλφοϊλ, και εκείνους που την ονομάζουν… πρεσβευτίνα! Το σωστό είναι πρέσβειρα. Ιδού γιατί (κατά τον καθηγητή):

«Σε σχέση με τη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα τού πρέσβη, μπορεί μεν να χρησιμοποιηθεί ο τύπος τού αρσενικού η πρέσβης, αλλά είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο όρος πρέσβειρα. Έτσι θα αποφεύγεται η καταχρηστική χρήση του όρου πρέσβειρα, για να δηλώνει τη σύζυγο τού πρέσβη (ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται), καθώς και η δυσκολία να σχηματιστεί η γενική τού πρέσβης ως θηλυκού (όχι: τα καθήκοντα τής πρέσβη ή Τα εγκαίνια έγιναν με την παρουσία τής πρέσβη)».

Αναρωτιέμαι τι θα κάναμε χωρίς την πολύτιμη βοήθεια του καθηγητή…