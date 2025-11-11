Εναν ΟΠΕΚΕΠΕ εγκλωβισμένο σε ένα πολυδαίδαλο σύστημα με διαχρονικές παθογένειες, μια από τις οποίες ήταν η έλλειψη αυτονομίας των πληροφοριακών συστημάτων και η εξάρτηση από έναν μοναδικό πάροχο, παρουσίασε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος αναφέρθηκε στις μεγάλες αντιδράσεις που συνάντησε στην προσπάθειά του «να αντιμετωπίσει την επιδοματοφαγία αλλάζοντας τον Οργανισμό». «Λοιδορήθηκα, απειλήθηκα – τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου –, προπηλακίστηκα και στο τέλος καταψηφίστηκα», είπε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας το κλίμα που είχε προκληθεί, είπε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ότι «η καθημερινότητά μου είχε καθύβριση, απειλές, ακόμα και της οικογένειάς μου, επικηρύξεις με αφίσες στην Κρήτη όπου οργανώθηκαν δύο συλλαλητήρια από κρήτες αγροτοπατέρες με μικρή συμμετοχή μόνο από την Κρήτη». «Κάποιοι από αυτούς τους κυρίους είναι αυτοί που συζητάτε τις τελευταίες μέρες», σημείωσε, λέγοντας μάλιστα ότι είχαν κυκλοφορήσει… κηδειόχαρτο και αφίσα με την οποία του ζητούσαν να παραιτηθεί.

Ο Λιβανός περιέγραψε τον σχεδιασμό έξι μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων που προώθησε για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ «που ήταν εγκλωβισμένος σε ένα πολυδαίδαλο σύστημα διαχρονικών παθογενειών», ενώ τόνισε πως με τις με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν και τους αυξημένους ελέγχους «το ελληνικό Δημόσιο ανέκτησε από τους επιτήδειους 70 εκατ. ευρώ».

Οπως κατέθεσε, «έπρεπε να αλλάξει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας του Οργανισμού, αλλιώς η παράνομη κατανομή και διασπάθιση πόρων, που γινόταν αμέσως ορατή από τη ραγδαία αύξηση δεικτών δηλώσεων και ποσοστών κατανομής ανά έτος και περιφέρεια, θα αποκτούσε ανεξέλεγκτες διαστάσεις ιδίως στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες Περιφέρειες».

Μεταξύ των παρεμβάσεων που προώθησε επί των ημερών του ήταν η προσπάθεια ολοκλήρωσης των Δασικών Σχεδίων Βόσκησης, η πρωτοβουλία μετατροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή, η χρήση του OpenGov για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ που σχεδιάστηκε εκείνη την περίοδο και η προκήρυξη ανοιχτών διαγωνισμών για την επιλογή του Τεχνικού Συμβούλου», για τις οποίες, όπως είπε, υπήρχαν αντιστάσεις. Σχεδίαζε ακόμα και την αλλαγή της δομής του υπουργείου και των αρμοδιοτήτων των γραμματειών του, αλλά και την αντικατάσταση του γενικού γραμματέα Γιώργου Στρατάκου από την πρώην βουλευτή Χριστιάνα Καλογήρου.

Ερωτηθείς από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη αν ο σχεδιασμός του κόστισε πολιτικά ήταν κατηγορηματικός: «Δυστυχώς μου κόστισε πολιτικά. Νόμιζα ότι προσπαθούσαμε να κάνουμε το καλό, αλλά δεν βρίσκαμε συμμάχους. Κάθε μεταρρύθμιση ξεβολεύει κάποιους».

Μάλιστα κατέθεσε πως ήρθε σε αντιπαράθεση με συναδέλφους του βουλευτές που του είχαν πει ότι θα έρθουν μαζί με τους Κρητικούς «να μου πετάξουν ξύλα και πέτρες». «Είχα πολιτικό κόστος. Εχασα και τις εκλογές, σε μια περιοχή (Αιτωλοακαρνανία) όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι», συμπλήρωσε ο πρώην υπουργός, ενώ απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη αν αισθάνθηκε να υπάρχουν και εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ αντιδράσεις, είπε: «Εκ των υστέρων μου είπαν ότι δεν ήμουν πολύ συμπαθής σε κάποιους στον Οργανισμό».

Ρωτήθηκε από την ίδια και για τον περιβόητο «Φραπέ» (Γιώργος Ξυλούρης), ο οποίος μπαινόβγαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είχε επιδιώξει δεκάδες φορές να συναντηθούμε. Ηταν ιδιαίτερα έντονος, ακόμα και στο γραφείο των συνεργατών μου με καθύβριζε με αγοραίους τρόπους και απαιτούσε να με δει. Δεν τον είδα ποτέ. Προσωπική επαφή δεν είχα ποτέ. Θεωρούσε ότι εγώ ήμουν εχθρός της Κρήτης», είπε ο πρώην υπουργός.