Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί η ΝΔ πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και άλλα που απασχόλησαν την επικαιρότητα το προηγούμενο διάστημα. Ανάμεσά τους είναι οι: Άκης Σκέρτσος, Γιώργος Μυλωνάκης, Σταύρος Παπασταύρου και Χρήστος Μπουκώρος καθώς και ο «Φραπές» (Ξυλούρης) και ο «Χασάπης» (Στρατάκης) και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που προκάλεσε σάλο στα social media για την Ferrari.

Αναλυτικά τα ονόματα

1. Γιώργος Ξυλούρης

2. Ανδρέας Στρατάκης

3. Καλλιόπη Σεμερτζίδου

4. Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive ΑΕ – Αναπληρωτής Γραμματέας

Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ

5. Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου

6. Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα

7. Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

8. Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής

Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα

9. Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ

10. Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

11. Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

12. Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας

13. Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον πρωθυπουργό

14. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός

Επικρατείας

15. Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον πρωθυπουργό

16. Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ