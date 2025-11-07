Διευρύνεται ο κύκλος των κατηγορουμένων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που η δράση τηε συνδέεται με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πριν λίγες ημέρες συνελήφθησαν 37 άτομα .

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προστέθηκαν δύο ακόμα κατηγορούμενοι,οι οποίοι απολογήθηκαν και με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Εμφανίζονταν ως μισθωτές

Πρόκειται για δύο κατηγορουμένους οι οποίοι εμφανίζονταν ως μισθωτές εκτάσεων και εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ο ένας κατηγορούμενος φέρεται να είχε εισπράξει επιδότηση ύψους 15.000 ευρώ και η δεύτερη 500 ευρώ.

Τόσο το χρονικό διάστημα που φέρονται να είχαν ενταχθεί στην υπό έρευνα εγκληματική οργάνωση όσο και το ποσό που εισέπραξαν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ποινική τους μεταχείριση.

Και οι δύο απολογούμενοι ,σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι εξαπατήθηκαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τις επόμενες μέρες αναμένεται και άλλοι κατηγορούμενοι να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Οι κλήσεις προς απολογία αφορά πρόσωπα τα οποία δεν συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για την υπόθεση αυτή,όπως είναι γνωστό,μετά από μαραθώνιες απολογίες 13 οδηγήθηκαν στη φυλακή ενώ οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι με όρους .