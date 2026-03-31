Καίριο πλήγμα στη δράση κυκλώματος που διακινούσε πλαστά έγγραφα και διευκόλυνε τη διαμονή αλλοδαπών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα σε «άτυπους ξενώνες» (safehouse) στην Αθήνα, επέφερε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο οργανωμένων επιχειρήσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν τα τρία αρχηγικά μέλη του κυκλώματος.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 50 και 52 ετών και μία αλλοδαπή 51 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, καθώς και για διευκόλυνση εισόδου ή εξόδου από το ελληνικό έδαφος με σκοπό το κέρδος και κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν έξι αλλοδαποί ηλικίας 19, 31, 34, 35, 50 και 53 ετών, κατηγορούμενοι για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Η δομή και η δράση του κυκλώματος

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών προέκυψε ότι οι τρεις συλληφθέντες, ως αρχηγικά μέλη, είχαν συγκροτήσει την εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025. Σκοπός τους ήταν η διευκόλυνση της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και η κατάρτιση και διακίνηση πλαστών εγγράφων.

Τα μέλη της οργάνωσης μετέφεραν τους αλλοδαπούς αρχικά αεροπορικώς από χώρες του εξωτερικού, είτε με απευθείας πτήσεις είτε μέσω ενδιάμεσων σταθμών, χρησιμοποιώντας ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων. Στη συνέχεια, οι μεταφερόμενοι οδηγούνταν με οχήματα στην ενδοχώρα και ακολούθως με λεωφορεία στον σταθμό ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου παραλαμβάνονταν από συνεργούς και μεταφέρονταν σε «άτυπους ξενώνες» στην Αθήνα.

Οι χώροι αυτοί ήταν ειδικά διαμορφωμένοι με κρεβάτια και λειτουργούσαν ταυτόχρονα ως εργαστήρια κατάρτισης και αποθήκευσης πλαστών εγγράφων. Το κόστος κάθε παράνομης μεταφοράς κυμαινόταν από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις έρευνες, τόσο στην κατοχή των κατηγορουμένων όσο και σε τρεις «άτυπους ξενώνες», εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

• 13 δελτία αιτούντων ασύλου,

• 4 διαβατήρια εκδοθέντα από αλλοδαπές Αρχές,

• 35 σφραγίδες,

• 4 δελτία αδειών διαμονής,

• κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή,

• 3 σκληροί δίσκοι,

• το χρηματικό ποσό των 1.762 δολαρίων,

• το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ,

• καθώς και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Στο εσωτερικό ενός από τους «άτυπους ξενώνες» εντοπίστηκαν έξι αλλοδαποί χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, ενώ κατασχέθηκαν και δύο οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τις εγκληματικές δραστηριότητες της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.