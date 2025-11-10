Ταυτόχρονες εξελίξεις στις τρεις διαστάσεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – δικαστική, οικονομική, κοινοβουλευτική – δοκιμάζουν τα κυβερνητικά αντανακλαστικά (και τη γαλάζια συνοχή), επιτείνοντας την αγωνία της ΝΔ για τις σχέσεις της συνολικά με την περιφέρεια και ειδικά με ένα από τα κρισιμότερα εκλογικά ακροατήρια. Εξαρχής τα γαλάζια στελέχη ομολογούσαν ότι πρόκειται για θέμα «και ταμειακό, και πολιτικό» και ξορκίζουν νέες αστοχίες ύστερα από την παραδοχή ολιγωριών – «υπάρχει πραγματικό πρόβλημα» στους αγρότες, είπε προ ημερών ο θεσσαλός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Υπό τον φόβο νέου πυρ ομαδόν για «κρυφτό» και απόπειρα συγκάλυψης στο επίπεδο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, η ΝΔ ενέταξε στον κατάλογο μαρτύρων πρόσωπα (και του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος) που το προηγούμενο διάστημα μπήκαν στο κάδρο της αντιπολίτευσης: όπως οι νυν υπουργοί Ακης Σκέρτσος και Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης, ο τέως υφυπουργός Γιάννης Μπρατάκος και ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος. Επίσης εντός καταλόγου είναι ο «Φραπές» (Γιώργος Ξυλούρης), ο «Χασάπης» (Ανδρέας Στρατάκης) και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που προκάλεσε σάλο στα social media με τη Ferrari. Από την άλλη η ΝΔ απέρριψε την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση που ζήτησαν κόμματα της αντιπολίτευσης (Μάκη Βορίδη – Γρηγόρη Βάρρα, Γιώργου Μυλωνάκη – Νίκου Σαλάτα, Λευτέρη Αυγενάκη – Παρασκευής Τυχεροπούλου, π.χ.) με το επιχείρημα, σύμφωνα με τον εισηγητή Μακάριο Λαζαρίδη, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πρόσφορο αν το ζητούμενο ήταν η διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών – κάτι που αφορά μια Προανακριτική, όχι Εξεταστική.

Για άλλη μία φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησης, υποσχέθηκε ότι «θα φτάσουμε το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο» και, παραμονές του αγροτικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα (αύριο, Τρίτη), προέταξε τους «πραγματικούς και τίμιους αγρότες». Ωστόσο παραμένει η κυβερνητική δυσκολία για δεσμεύσεις με ημερομηνίες και ποσά – πέραν ενός γενικού οδικού χάρτη πληρωμών. Οι αποστροφές κτηνοτρόφων της Κρήτης έπειτα από συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα μαρτυρούν ότι δεν τους καλύπτει η κυβερνητική επιμονή πως «ο Νοέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών». Ενδεικτικά, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Λασιθίου Κώστας Δεμέτζος είπε ότι «πρόθεση υπάρχει, δέσμευση δεν υπάρχει – πάνω στην Κρήτη με άδεια χέρια και με άδειες τσέπες».

Φόβος για τη νέα δικογραφία

Σε αναμονή είναι η κυβέρνηση, όχι μόνο για το συλλαλητήριο της 11ης Νοεμβρίου (αρχικά έξω από το υπουργείο, έπειτα στον ΟΠΕΚΕΠΕ) στο φόντο προειδοποιήσεων για μπλόκα διαρκείας ανά την επικράτεια, αλλά και για μια νέα δικογραφία, που φέρεται ότι είναι στα σκαριά. Τα τηλέφωνα έχουν πάει φωτιά δεδομένης της έντονης φημολογίας (και ονοματολογίας), με στελέχη που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές να προσπαθούν να μάθουν το εάν και κυρίως το πώς αναφέρονται. Πάντως, πρόσωπα που φέρεται ότι περιλαμβάνονται σε νέα δικογραφία, ανάμεσά τους, σύμφωνα με τη φημολογία, ο Τσιάρας και ο Κώστας Σκρέκας, δεν φαίνεται να έχουν οποιαδήποτε γνώση. Η κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι εξελίσσεται η αξιολόγηση στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιμένει σε τριπλή «γραμμή»: αφενός σε καθησυχαστικά μηνύματα για τις εκκρεμείς πληρωμές, αφετέρου σε σινιάλα αποφασιστικότητας ότι θα «λυθούν προβλήματα του παρελθόντος». Ο Πρωθυπουργός ανέφερε στον ευρωπαίο επίτροπο Κρίστοφ Χάνσεν, που βρέθηκε για ένα 48ωρο στην Αθήνα, ότι αναλαμβάνει «πλήρως την ευθύνη για την τακτοποίηση των εσωτερικών μας υποθέσεων» και ο επίτροπος επεσήμανε ως προς την ΚΑΠ και την πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ότι «υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμοι πόροι» ώστε να πηγαίνουν «στους πραγματικούς αγρότες».