Ούτε η πολυαναμενόμενη συνέντευξη του προέδρου Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1 χθες το μεσημέρι έλυσε το (πολιτικό) πρόβλημα των ημερών, περί της (ωραίας) ιδέας του προέδρου να ιδρύσει κόμμα, προκειμένου να κόψει εντελώς την πιθανότητα μιας 3ης θητείας στη διακυβέρνηση της χώρας, για τον Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος από εδώ το είχε, από εκεί το έφερνε, την κουβέντα που θα έδινε την απάντηση δεν την έδωσε. Επειδή είναι καλός στο… τηγάνισμα! Στο πολύ… τηγάνισμα, όμως. Σαν να τηγανίζεις… κεφτέδες, ας πούμε. Να κάνει ο… κεφτές, μπλουμ στο καυτό το λάδι, το καλό, το κορωνέικο, από την Κυπαρισσία.

«Χτύπησε» την κατάλληλη στιγμή

Κι όπως (καλά νομίζω ότι) καταλαβαίνω, έτσι θα τον πηγαίνει τον πρόεδρο Κυριάκο, για καιρό ακόμη. Μέχρι πότε, δεν ξέρω, αλλά μπορώ να υποθέσω. Για μήνες σίγουρα. Αλλωστε δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Από τη στιγμή που το έχει αποφασίσει, ο χρόνος της ανακοίνωσης είναι θέμα επιλογής της κατάλληλης στιγμής, της ευκαιρίας. Κι όπως διεφάνη από τη χθεσινή συνέντευξη, η απόφασή του είναι ειλημμένη, και καταλλήλως (στο κεφάλι του) επεξεργασμένη.

Δεν είδατε με αυτόν καθ’ εαυτόν τον χρόνο της μετάδοσης της συνέντευξης; Δόθηκε στη δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 στις 31 Οκτωβρίου, αλλά μεταδόθηκε χθες το μεσημέρι. Οταν το επικοινωνιακό επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου έπαιζε τα ρέστα του με τα ενεργειακά και τους Αμερικανούς. Και κάπως έτσι αποδείχθηκε ότι κάθε θαύμα (κρατάει) τρεις μέρες, και το μεγάλο τέσσερις!

Το γινάτι βγάζει μάτι

Το ρεζουμέ της συνέντευξης είναι ότι ο πρόεδρος Σαμαράς προσπαθεί να αποδείξει ότι το πρόβλημά (του) δεν είναι ο πρόεδρος Κυριάκος προσωπικά, αλλά η πασοκοποίηση της ΝουΔου. Το επαναλαμβάνει συνεχώς, ότι ο πρόεδρος Κυριάκος έχει μετατρέψει τη ΝουΔου σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Για να προσθέσει ότι η «διαφορά» είναι «πολιτική και αξιακή». Προκειμένου δε, να ισχυροποιήσει το επιχείρημά του, λέει, τα ακόλουθα, τα οποία μεταφέρω ως έχουν, διότι πραγματικά, για μένα, ήταν το καλύτερο τμήμα της συνέντευξης:

«Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα – Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σ’ όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Οχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;».

Ωραίο όλο αυτό, αλλά ότι το γινάτι βγάζει μάτι, αυτό το ξέρουν και οι πέτρες, πρόεδρε…

Κίνηση που θα μοιάζει με κόμμα

Ενα απέραντο μπλέξιμο είναι αυτό με το τι (πρόκειται να) κάνει και τι δεν (πρόκειται να) κάνει η «πρόεδρος» Καρυστιανού. Οπου η «πρόεδρος» διαψεύδει με κάθε τρόπο τον Νίκο Καραχάλιο, αλλά έχω να πω, ότι συνομιλώντας με τον επικοινωνιολόγο επί μακρόν, και ακούγοντας τη δική του εκδοχή, έχω να πω ότι η «πρόεδρος» δεν μας τα λέει καλά. Για την ακρίβεια δεν μας τα έλεγε καθόλου καλά εδώ και καιρό, αλλά με την υπόθεση του Καραχάλιου, που βλαστημάει την ώρα και τη στιγμή που πήγε κι έμπλεξε, το πράγμα παράγινε. Επεσε στη μέση, και ο Γέροντας Νικολόπουλος και έγινε το πράγμα, ένας αχταρμάς, χωρίς αρχή και τέλος.

Η ουσία είναι ότι η «πρόεδρος» τις έχει πάρει τις αποφάσεις της. Θα προχωρήσει σε κάτι που θα μοιάζει με κόμμα, και θα το κάνει, όπως έγραφα και τις προάλλες, κατά σύσταση ενός «συστήματος» που την περιβάλλει, αφού ξεκινήσει η δίκη. Το «σύστημα» αυτό, που είναι ακαθορίστου πολιτικής ταυτότητας, προσπαθεί να την «ετοιμάσει» ώστε να μπορεί να στέκεται σε ένα πάνελ, διότι η γυναίκα δεν είναι «έτοιμη» να σταθεί με αξιώσεις ως πολιτικός. Μια πολύ κακή γλώσσα, που τη γνωρίζει καλά, μου ανέφερε ότι έχει πλήρη άγνοια για πολλά θέματα, τα οποία εκτείνονται πέραν της πολιτικής – πρόκειται για γνώσεις γενικής φύσεως! Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να τελειώσει το «φροντιστήριο» για να προχωρήσει στην κίνησή της. Ομως, είναι μια σοβαρή παράμετρος αυτή…

Χολή για την καθυστέρηση

Η ίδια πηγή (γλώσσα) που προανέφερα, μου ανέφερε κάτι εντελώς ακραίο, σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι και την προσπάθειά του να παρακωλύσει τη διαδικασία για την εκταφή του παιδιού του. Οπως είναι γνωστό έχουν παρέλθει περίπου 50 ημέρες από την ημέρα που η Δικαιοσύνη έκανε αποδεκτό το αίτημά του για την εκταφή του παιδιού, και εκείνος έλυσε την απεργία πείνας, και ακόμη δεν έχει κάνει καμία ενέργεια για να προχωρήσει η διαδικασία. Με αναπάντητο το ερώτημα «γιατί άραγε;», ο τύπος, μου έκανε την ακόλουθη παρατήρηση, την οποία και καταγράφω, χωρίς να υιοθετώ, φυσικά:

– Σκέψου, μου είπε, να ήθελε να παίξει λίγη μπαλίτσα ο Ράμα, και να τον είχε βάλει να ιδρύσει κι αυτός κόμμα!..

Μιλάμε για πολύ κακή γλώσσα, ο άνθρωπος. Χολή…

Το 13ωρο φρενάρει την… τεκνοποίηση

Η στήλη, αισθάνεται την ανάγκη να χαιρετίσει την προ ημερών τοποθέτηση στη Βουλή, του φίλου και πατριώτη μου, εκ Πρεβέζης ορμώμενου, Χρήστου Κατσώτη, βουλευτή του ΚΚΕ, ο οποίος με πέντε κουβέντες, έβαλε σε καινούργιο πλαίσιο το… δημογραφικό. Ο Χρήστος μιλούσε στη Βουλή για το 13ωρο, αλλά έδωσε μια άλλη διάσταση στο εθνικό πλέον πρόβλημα, διάσταση που δεν είχε τολμήσει κανείς να αγγίξει, διότι παραγωγικότητα, παραγωγικότητα, αλλά… ποιος θα κάνει παιδιά, όταν αυτοί που μπορούν ξεθεώνονται στη δουλειά;

Ιδού: «Οι εξαγγελίες για το δημογραφικό προκαλούν, γιατί το προκαλεί η κυβερνητική πολιτική με τα ενοίκια στα ύψη, με ανύπαρκτες και εμπορευματοποιημένες κοινωνικές υπηρεσίες, με τη μείωση του ελεύθερου χρόνου που εμποδίζει τη συνεύρεση των ανθρώπων», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Μα πώς θα τεκνοποιήσουν τα νέα ζευγάρια όταν δουλεύουν 13 και 15 ώρες την ημέρα;»!!!

Με τον Χρήστο, είμαι. Εννοείται…

Νέα Ανεξάρτητη Αρχή για τον καταναλωτή

Να πούμε και μια καλή κουβέντα για τον Τάκη Θεοδωρικάκο, που απ’ ό,τι φαίνεται προσπαθεί ο φουκαράς, με μέτρα πάνω στα μέτρα και ξανά πάνω στα μέτρα, να βάλει χέρι στο τέρας της ακρίβειας που απομυζά οριζόντια, κάθετα, το πορτοφόλι του καθενός. Ανελέητα δε. Τώρα ας πούμε, έχει σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η οποία θα έχει και… αρχικά, ώστε με το που θα βλέπει ο καταναλωτής την προφανή κλοπή στο ράφι του σουπερμάρκετ, να ξέρει ότι υπάρχει η ΑΕΑΠΚ στην οποία μπορεί να καταφύγει.

Το νομοσχέδιο, μου έλεγε το Σάββατο ένα παλικάρι από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο παραπατούσε «μεθυσμένο» από τον «θρίαμβο» με τα ενεργειακά, θα ψηφιστεί ως το τέλος του μήνα, ώστε ο φόβος της επιτροπής, αυτής της ΑΕΑΠΚ, που λέγαμε, να λειτουργήσει ενόψει της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Μακάρι να συμβεί αυτό, καλό θα είναι για την κοινωνία. Εγώ απλώς να συμπληρώσω, ότι όπως μου ανέφερε, με την ΑΕΑΠΚ, που θα έχει 500 υπαλλήλους εκ των οποίων οι 300 θα είναι ελεγκτές, θα τελειώσει και ο κατακερματισμός των υπηρεσιών ελέγχου στις αγορές – που έπαιξε και αυτός έναν ρόλο στην έκρηξη της ακρίβειας…

Τέλος για τέσσερις

Αν δεν το γνωρίζετε, ενημερώνω ότι σήμερα υπάρχουν γι’ αυτό τέσσερις (!!!) υπηρεσίες. Προσέξτε με, παρακαλώ:

η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης

η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, που υπάγεται στο άλλοτε υπουργείο Εμπορίου, και τώρα Γενική Γραμματεία του υπουργείου Ανάπτυξης

το Τμήμα Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας του καταναλωτή, που υπάγεται στο πρώην υπουργείο, και νυν Γενική Γραμματεία Εμπορίου, του υπουργείου Ανάπτυξης, και τέλος

η ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», στην οποία υπήρξε για χρόνια επικεφαλής ο Λευτέρης Ζαγορίτης, φίλος Κ. Καραμανλή του νεότερου.

Ολες αυτές λοιπόν, καταργούνται και υπάγονται στην ΑΕΑΠΚ. Κακό δεν το λες, αρκεί να δουλέψει…