Το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο των αμερικανικών σχεδιασμών για τη μεταφορά LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) στον κάθετο άξονα Βορρά – Νότου είναι σπουδαία υπόθεση, ας μην είμαστε μίζεροι. Αν όλο αυτό που σχεδιάζεται και για το οποίο γίνεται τόσος θόρυβος ολοκληρωθεί ομαλά, η χώρα μας ενισχύεται γεωστρατηγικά και οικονομικά. Το γεγονός, δε, ότι παράλληλα αρχίζουν να κινούνται και οι αμερικανικοί κολοσσοί, που ενδιαφέρονται για έρευνες υδρογονανθράκων σε ελληνικές περιοχές, μας φέρνει πιο κοντά στην ελπίδα της εκμετάλλευσης του πλούτου, που υποτίθεται ότι βρίσκεται στον βυθό των θαλασσών μας και περιμένει για να τον αντλήσουμε – ίσως κιόλας να ανησυχεί που αργούμε. Και στον ιδιωτικό τομέα θα ανοίξουν δουλειές και το κράτος θα αυξήσει τα έσοδά του, ώστε να μπορεί ευκολότερα να διαθέσει πόρους για κοινωνικές δαπάνες. Αν ευοδωθεί η μακρά πορεία μέχρι να φτάσουμε εκεί, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και θα είναι για όλους. Δεν θα μοιραστούν ισομερώς, εννοείται, όλοι όμως θα τα γευθούν. Είναι, βέβαια, τόσοι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ευόδωση, ώστε να περιττεύουν οι προβλέψεις. Ζούμε σε έναν κόσμο ασταθή, ας αρχίσουμε να το συνηθίζουμε.

Οι θετικές εξελίξεις στο μέτωπο αυτό έρχονται την κατάλληλη στιγμή για την κυβέρνηση. Είναι τα καλύτερα νέα εδώ και καιρό, χωρίς αμφιβολία, γιατί πέραν της γεωπολιτικής σημασίας τους, ενισχύουν την ελπίδα της ευημερίας – δηλαδή, της κονόμας, για να συνεννοούμεθα. Ολοι προσβλέπουν στην ελπίδα μιας καλύτερης ζωής και ο καθένας την εννοεί με τον τρόπο του. Για τους βουλευτές της ΝΔ, λ.χ., πρόοδος και ευημερία είναι να διατηρηθούν και, γιατί όχι, να πολλαπλασιαστούν κιόλας τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Να φτάσουν στα πιο απόμακρα και γραφικά σημεία της ελληνικής επαρχίας. Φυλάκια της ελληνικότητας και των παραδόσεων του τόπου. Αυτό ποθούν, αυτό είναι το όραμά τους, το ανέπτυξαν με τόσο πάθος και λυρισμό το τελευταίο διάστημα, ώστε έχουμε πεισθεί – φτάνει, λοιπόν, όχι άλλο κάρβουνο. Αν τα κοιτάσματά μας νοτίως της Κρήτης αξίζουν και αν πραγματοποιηθεί ο άξονας Βορρά – Νότου για τη μεταφορά αερίου, τότε θα μπορεί να πραγματοποιηθεί το όραμα των βουλευτών της ΝΔ. Θα σωθούν τα ταχυδρομεία και μάλιστα θα υπάρχουν οι πόροι, ώστε να γίνουν ακόμη καλύτερα τα καταστήματα, τα διασωθέντα και τα νεότερα. Υπάρχουν απλοί τρόποι να γίνει και θα σας πω παρακάτω πώς το φαντάζομαι.

Οι ταχυδρομικοί, ας πούμε, θα φοράνε στολή με αστραφτερά κουμπιά και πηλήκιο, το οποίο θα φέρει στην πρόσοψη το έμβλημα των ΕΛΤΑ σε μπρούντζο, περιτριγυρισμένο από δαφνόφυλλα. Αν θέλετε, βάζουμε και δρυόφυλλα, φύλλα ελιάς ή και από τα δύο – τα βρίσκουμε αυτά στην πορεία. Οι ταχυδρόμοι, επίσης, θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως μουστάκι! Οχι ό,τι μουστάκι θέλουν, θα πρέπει να διαλέγουν από μία ευρεία ποικιλία, εγκεκριμένη από το υπουργείο και βασισμένη σε σχετική έρευνα του Πολυτεχνείου (αν δεν υπάρχει ήδη, να γίνει…), ποικιλία που θα καλύπτει τους τύπους μύστακος που επικρατούσαν κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960. Εξυπακούεται ότι ο κανόνας αυτός θα ισχύει και για τις γυναίκες ταχυδρόμους, για λόγους ισότητας. Ζούμε στο 2025!

Δεν νοείται να εμποδίζουμε την ένταξη στο παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας μιας γυναίκας με μουστάκι. Να προσθέσω, δε, ότι θα επιτρέπεται η πρόσληψη γυναικών με ψεύτικο μουστάκι, υπό την αυστηρή προϋπόθεση όμως ότι θα το φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας. Μετά, θα μπορούν βεβαίως να το βγάζουν και να πηγαίνουν όπου θέλουν. Αναρωτιέμαι, όμως, μήπως θα ήταν δίκαιο σε εκείνες τις υποψήφιες για τη θέση που θα διαθέτουν φυσικό μουστάκι θα πρέπει να αναγνωρίζονται περισσότερα μόρια από το ΑΣΕΠ. Σταματώ εδώ όμως, γιατί παρασύρθηκα και θα ξεχάσω το βασικότερο.

Το βασικότερο είναι η φαρδιά, δερμάτινη σάκα, η μονίμως ξεχειλωμένη από γράμματα που ξεχειλίζουν, να κρέμεται από τον ώμο. Εδώ όμως έχουμε ένα πρόβλημα: πού θα βρεθούν τα γράμματα για να τις γεμίσουν; Το έργο της επίδοσης αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ έχει μειωθεί κατά 90%; Θα το ξεπεράσουμε και αυτό όμως, οπωσδήποτε. Δεν μπορεί! Κάπου θα υπάρχει ένα μουσείο των ΕΛΤΑ, θα πάρουν από εκεί να γεμίσουν τις σάκες. Διαφορετικά, θα μπορούσε να τα κατασκευάζει ο ίδιος ο ΕΛΤΑ, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτόν τον κύκλο εργασιών του!