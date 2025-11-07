Στον απόηχο της κατάθεσης του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, η κατάθεση του προκατόχου του Γιώργου Γεωργαντά ήταν ένα ενδιαφέρον contrast τουλάχιστον στο επίπεδο των «αποχρώσεων» με τις οποίες μπορεί κάποιος να «φιλοτεχνήσει» τον βίο και την πολιτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο χαρακτήρισε «απόστημα που οφείλουμε να καθαρίσουμε».

Και αυτό καθώς ο Γεωργαντάς κατέδειξε τις υπόγειες αντιδράσεις και αντιστάσεις που εκδηλώθηκαν προκειμένου να ακυρωθεί η μετάβαση στο Gov.gr παρά το γεγονός ότι υπήρχε η ενθάρρυνση του Πρωθυπουργού, ο οποίος, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «ήταν απόλυτος και ξεκάθαρος ότι πρέπει να γίνει με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο». Οπως κατάθεσε ο νυν αντιπρόεδρος της Βουλής, «πολλά Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) μιλούσαν για την ανεπάρκεια αυτής της μετάβασης» με μερικά από αυτά να είναι μεταξύ εκείνων που ελέγχονται σήμερα, ενώ ούτε στους τεχνικούς συμβούλους φάνηκε να αρέσει η μετάβαση στο «κυβερνητικό νέφος».

Αδιαφορία για την ψηφιακή μετάβαση

«Η όλη μεταρρύθμιση αντιμετωπίστηκε και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με έλλειψη ενεργού συμμετοχής και με αδιαφορία κάποιων να υπηρετήσουν τη μετάβαση», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «είχα δημόσιες αντιδράσεις, που θεωρώ ότι ήταν αδικαιολόγητες». «Καταλαβαίνω την ανησυχία για αυτή τη νέα μετάβαση. Αλλά εδώ προσπαθούσαν να απαξιώσουν αυτή την προσπάθεια, να την υποβαθμίσουν και ίσως να την ακυρώσουν», υπογράμμισε απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη. Παρ’ όλ’ αυτά το 2022 το εγχείρημα προχώρησε και οι πληρωμές έγιναν χωρίς τη συνδρομή του τεχνικού συμβούλου («δείξαμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί, διότι οι περισσότεροι υπάλληλοι του Οργανισμού έδειξαν μεγάλη προθυμία», είπε ο Γεωργαντάς), χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια επί Αυγενάκη.

Αίσθηση προκάλεσε και η επισήμανσή του πως ούτε ο πειθαρχικός έλεγχος που είχε ζητήσει τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου για τους διευθυντές των τμημάτων του Οργανισμού προχώρησε, για τους οποίους ανέφερε πως αντί να κάνουν ουσιαστικούς ελέγχους περιορίστηκαν «σε έναν τυπικό – στεγνό έλεγχο των εγγράφων που πρέπει να είναι σε μια αίτηση». «Για λόγους τυπικούς, όπως μου αναφέρθηκε, δεν προχώρησε στην ουσία αυτού του ελέγχου ποτέ ο ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε. Αναφορικά με τους 2.021 ΑΦΜ που δεσμεύθηκαν επί των ημερών του, ανέφερε ότι κλήθηκαν οι δικαιούχοι να προσκομίσουν επαρκή στοιχεία, αλλά τελικά μόνο 91 προσκόμισαν και πληρώθηκαν.

Τόσο η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη όσο ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος μίλησαν για αντίφαση, καθώς ενώ επί Γεωργαντά πληρώθηκαν μόνον 91 ΑΦΜ, ακολούθως επί Αυγενάκη οι πληρωμές πλήθυναν. «Πόσο επιτελικό και σοβαρό είναι ένα κράτος που έχει τέτοιες διακυμάνσεις σε τόσο σοβαρά ζητήματα;», σχολίασε η Αποστολάκη, αν και ο Γεωργαντάς κατέθεσε: «Δεν μπορώ να ξέρω και δεν νομίζω να πληρώθηκαν τα πέραν των 2.021. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι σε αυτά». Σε άλλο μήκος κύματος από τον Αυγενάκη που απέπεμψε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο για προβληματικές πληρωμές, ο Γεωργαντάς είπε ότι λειτούργησε εντός του νόμιμου πλαισίου. «Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με σύννομο τρόπο έγινε η όποια διαδικασία», είπε, με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει: «Είμαι βέβαιη ότι ο κ. Αυγενάκης μάς παρακολουθεί και χαίρομαι για την απάντηση που του δώσατε».

«Τον παρέπεμψα στον Οργανισμό»

Αλλά και για την Παρασκευή Τυχεροπούλου τόνισε πως «όταν βλέπω έναν άνθρωπο που καθιστά επιτακτική την ανάγκη ελέγχων και συγκρούεται, είναι ένα τεκμήριο σημαντικό», υπογραμμίζοντας πως «η συνεργασία ήταν απολύτως παραγωγική και ουσιαστική». Συμπλήρωσε μάλιστα: «Εχω ακούσει τις διαφορετικές απόψεις. Δεν μπορώ να μπω στην ουσία των διαφωνιών. Στη συνεργασία μας δεν μου έδωσε κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσω την ακεραιότητά της». Ρωτήθηκε και για τον Ξυλούρη («Φραπέ») τον οποίο γνώρισε στο υπουργείο και τον είδε 2-3 φορές. «Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω εγώ τα όποια αιτήματά του και τον παρέπεμψα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Του είπα ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να με επισκέπτεται διότι δεν μπορώ να τον συνδράμω σε κάτι και ας απευθυνθεί με όποιο νόμιμο μέσο στον Οργανισμό».