Ο Σον Φιλντ είναι ένας καναδός ερευνητής που πέρασε τέσσερα χρόνια με επιχειρηματίες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στο Χιούστον. Οι άνθρωποι αυτοί – συμπέρανε – δεν είναι αναγκαστικά αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύουν όμως ότι το γεγονός πως κερδίζουν χρήματα δείχνει ότι ο Θεός εγκρίνει τις πράξεις τους. Και ότι, όταν χρειαστεί, ο ίδιος αυτός Θεός θα προστατεύσει την ανθρωπότητα πολύ πιο αποτελεσματικά απ’ όλους αυτούς τους κλιματολόγους που κάνουν μπερδεμένες ψηφιακές προσομοιώσεις.

Oι σχέσεις των στελεχών της ExxonMobil με τη θρησκεία είναι άγνωστες. Eίναι όμως πολύ πιθανό να έχουν κι αυτοί την πεποίθηση ότι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ο Θεός θα σώσει τον πλανήτη από την καταστροφή. Αν λοιπόν – όπως έγραψε τη Δευτέρα η Guardian – η εταιρεία χρηματοδοτούσε για χρόνια thinktanks στη Λατινική Αμερική για να διαψεύδουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής και να καλούν σε εκδηλώσεις αμερικανούς αρνητές του κλίματος, το έκανε για έναν θεμιτό λόγο – να κερδίσει χρήματα –, όχι για να βλάψει τον πλανήτη. Ας μην ανησυχούν λοιπόν όσοι, ελάχιστοι, είδαν με καχυποψία τη συμμετοχή της σε ερευνητικές γεωτρήσεις στην Κρήτη και στο Ιόνιο. Win-win είναι η συμφωνία για την εταιρεία και την Ελλάδα. Οσο για το περιβάλλον, θα μεριμνήσει ο καλός Θεούλης.

Ετσι πρέπει να εξηγείται και η προϊούσα αποστασιοποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πράσινη ανάπτυξη. Eνα πρώτο δείγμα γραφής είχε δώσει ο έλληνας Πρωθυπουργός όταν είχε χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή ευκαιρία για τον ελληνικό τουρισμό: αν κάτι δεν πάει καλά, ο Θεός της Ελλάδας θα μας σώσει για άλλη μια φορά από τις κακοτοπιές. Σε συνέντευξη που έδωσε πριν από 15 ημέρες στο Politico, επανέλαβε τις επιφυλάξεις του, αυτή τη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός», είπε. «Πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία με την ανταγωνιστικότητα και να προωθεί, ή τουλάχιστον να μην εμποδίζει, την κοινωνική συνοχή».

Για άλλη μια φορά, όπως και με την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, η χώρα μας δείχνει τον δρόμο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η κλιματική κρίση μπορεί να επιδεινώνεται (η τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι το 2025 θα είναι μία από τις τρεις θερμότερες χρονιές που έχουν καταγραφεί ποτέ), αλλά η ΕΕ άνοιξε πολλά παραθυράκια στη δέσμευσή της για μείωση μέχρι το 2040 των εκπομπών κατά 90% σε σχέση με το 1990. Το βασικό τρικ είναι ότι θα πληρώνουμε τρίτες χώρες για να ρυπαίνουμε εμείς για λογαριασμό τους.

H αποτυχία να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας συνιστά ηθική αποτυχία και θανατηφόρα αμέλεια, είπε χθες ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στο Μπελέμ. Αυτός δεν πιστεύει στον Θεό;