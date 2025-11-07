Η συμφωνία των ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος είναι εξαιρετικά σημαντική για τα συμφέροντα της χώρας μας. Ενας αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός επεκτείνει τη δραστηριότητά του εδώ, αφού η ExxonMobil έχει ήδη παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα στα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Η δέσμευση που ανέλαβε και επίσημα χθες είναι ένα μεγάλο βήμα στην πορεία για να εξασφαλίσει η Ελλάδα την ενεργειακή της ασφάλεια σε ένα όλο και πιο αβέβαιο μέλλον αλλά και σε μια συγκυρία όπου κυριαρχεί η γεωπολιτική αστάθεια.

Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση εδώ και περίπου 40 χρόνια αναμένεται να ενισχύσει τόσο τη θέση της στην ταραγμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όσο και να την αναδείξει ως έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Τα οφέλη, άρα, που αναμένουμε είναι και διπλωματικά και οικονομικά. Οπως το έθεσε και ο αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, άλλωστε, απευθυνόμενος στο κοινό που βρέθηκε χθες στο Ζάππειο, «όταν υπάρχει αφθονία ενέργειας, οι άνθρωποι ευημερούν».

Η ενεργειακή κυριαρχία είναι μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ και η Αθήνα είναι πλέον παίκτης με τον οποίο οι ΗΠΑ συνεργάζονται. Η Ελλάδα μπορεί να επιχειρηματολογεί με αυτοπεποίθηση για τον κομβικό της ρόλο, μια και όντως συμβάλλει ενεργά στην ενεργειακή ασφάλεια των συμμάχων της.