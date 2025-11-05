Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ήταν η πρώτη ευκαιρία για κάποια από τα στελέχη της βιτρίνας του κόμματος να συζητήσουν «στα όργανα», όμως φαίνεται πως είναι και ο πρώτος σταθμός προετοιμασίας για το επερχόμενο συνέδριο του κόμματος – στις 12 Νοεμβρίου αναμένεται να συνεδριάσει η Οργανωτική Επιτροπή ΚΟΕΣ, υπό τον γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη (χωρίς, όπως φαίνεται, τον Νίκο Ανδρουλάκη), ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν αντίστοιχες συνεδριάσεις και των άλλων επιτροπών που ανακοινώθηκαν για τις πολιτικές θέσεις, το πρόγραμμα και το καταστατικό.

Το συνέδριο πια παίρνει νέα σημασία στο πασοκικό χρονοδιάγραμμα, καθώς τόσο το ίδιο το γεγονός (που αναμένεται κάποια στιγμή στο πρώτο τρίμηνο του 2026) όσο και η διαδρομή προς τα εκεί θα οριοθετήσουν την πασοκική προσπάθεια για τις ερχόμενες εκλογές – καθόλου τυχαία, δύο προβεβλημένα στελέχη, ο Παύλος Γερουλάνος και η Αννα Διαμαντοπούλου, περιέγραψαν εντός και εκτός συνεδρίασης το συνέδριο ως την τελευταία ευκαιρία του κόμματος, πριν από τις εθνικές κάλπες, να αναταχθεί η πορεία του, να δημιουργήσει ένα πολιτικό γεγονός ικανό να το καταστήσει τον βασικό προοδευτικό αντίπαλο της ΝΔ, με δεδομένη την εμφάνιση τουλάχιστον ενός νέου σχηματισμού που σήμερα δεν υπάρχει.

Οι ισορροπίες εντός του κόμματος

Το πρώτο διακύβευμα είναι η ίδια η οργάνωσή του, καθώς τουλάχιστον δύο πλευρές, αυτή του Παύλου Γερουλάνου και αυτή του Χάρη Δούκα, ζητούν να γίνει με ανοιχτό μητρώο και για την εκλογή συνέδρων, μιλώντας για ένα ευρύτερο άνοιγμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κοινωνία. Είναι δεδομένο πως οι εσωκομματικές τάσεις θα πιέσουν για προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας όσο το δυνατόν πιο σύντομα – φαίνεται, πάντως, ότι πρώτα θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος συνεδριάσεων των αρμόδιων επιτροπών και μετά θα φτάσουν στο σημείο να συζητήσουν και να εγκρίνουν ημερομηνία στην ΠΓ. Στην πράξη, στο συνέδριο θα αποτυπωθούν και οι νέες ισορροπίες εντός του κόμματος, ενάμιση χρόνο μετά τις εσωκομματικές εκλογές, ενώ θα γίνει σαφές ποια στρατόπεδα που διαμορφώθηκαν τότε υπάρχουν ακόμα και ποια όχι. Σε πολιτικό επίπεδο, το συνέδριο είναι εξίσου σημαντικό, καθώς έως τώρα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας (Δούκας, Γερουλάνος, Κατρίνης) έχουν μιλήσει ανοιχτά για αποκλεισμό κάθε πιθανότητας συνεργασίας με τη ΝΔ, με τον δήμαρχο Αθηναίων να λέει πως αυτή η κατεύθυνση πρέπει να γίνει και συνεδριακή απόφαση.

Διεύρυνση και συνεργασίες

Οσον αφορά τη διαδρομή προς το συνέδριο, το πρώτο ζήτημα που τίθεται είναι η αμφίπλευρη διεύρυνση, η οποία είναι κοινή πεποίθηση και πιο κεντρώων και πιο αριστερόστροφων τάσεων. Ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως ακόμα και οι όποιες κοινοβουλευτικές συνεργασίες ή ο συντονισμός των κινήσεων δεν σημαίνουν κοινή κάθοδο ή ενιαίο ψηφοδέλτιο, για το οποίο μιλούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, καθώς το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές. Επικεφαλής της σχετικής επιτροπής, ώστε το κόμμα να απευθυνθεί σε όλον τον προοδευτικό κόσμο, τίθεται ο Κώστας Σκανδαλίδης, σε ακριβώς αυτή τη λογική, με στόχο να ενσωματώσει όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες γίνεται. Το δεύτερο είναι η εσωκομματική δημοκρατία, για την οποία έχει γίνει πολύς λόγος, καθώς σε αυτή διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων στην συνεδρίαση της ΠΓ – και στο όνομα της οποίας ανέκαθεν υπήρχαν διενέξεις μπροστά σε συνεδριακές διαδικασίες. Για τον Ανδρουλάκη, η «πολυφωνία είναι πλούτος», αρκεί «να υπηρετεί κοινή κατεύθυνση», ενώ Διαμαντοπούλου, Γερουλάνος και Δούκας έχουν μιλήσει για την ανάγκη της σύνθεσης – «η διαφορετικότητα δεν είναι απειλή», είπε, σε αυτό το μήκος κύματος, η επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού. Καθοριστικός παράγοντας για τη δημόσια παρουσία του ΠΑΣΟΚ, πάντως, παραμένει η δημοσκοπική του αποτύπωση μέχρι την ώρα του συνεδρίου.